Медики предупредили о грибке, который может убить за 90 дней

Он поражает людей с ослабленным иммунитетом.В глобальном масштабе по всему миру распространяется грибок под названием Candida auris, который нельзя убить лекарствами. Тревогу забили в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).О существовании грибка знали еще с 2009 года. Тогда, его обнаружили в выделениях из уха пациента в Японии. С тех пор грибок распространился и в Колумбии, Южной Кореи и Индии.Только в феврале 2019 года в США зарегистрировали 587 подтвержденных случаев заболевания C. auris.Врачи отмечают: грибок поражает людей с ослабленным иммунитетом, которые находятся в больнице или имеют тяжелые заболевания.Вспышки грибка были только в больницах и медицинских центрах по всему миру. C. auris не поддается лечению никакими противогрибковыми препаратами. Он также может жить на стенах и мебели в течение нескольких месяцев.