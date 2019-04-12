Названа неожиданная причина развития груди

Больных часто сопровождают негативные эмоции.Китайские исследователи раскрыли механизм того, как хронический стресс способствует развитию рака молочной железы, что поможет пролить свет на будущее клиническое лечение рака.Больных раком часто сопровождают негативные эмоции, включая беспокойство, отчаяние и страх, которые являются факторами, способствующими росту опухоли и прогрессированию заболевания. Однако конкретные механизмы влияния хронического стресса на развитие рака остаются неизвестными.Исследователи из Даляньского медицинского университета обнаружили, что хронический стресс может повышать уровень адреналина, который увеличивает лактатдегидрогеназу А /LDHA/ и способствует развитию раковых клеток, ответственных за рост опухоли молочной железы.Используя нацеленный на LDHA лекарственный скрининг, исследователи обнаружили, что витамин С значительно обращает вспять развитие опухоли, вызванного хроническим стрессом.Результаты исследования опубликованы в журнале "Clinical Investigation".