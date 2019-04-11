Сок этого дерева способствует детоксикации организма

Витаминная бомба.Увлечение здоровым питанием и образом жизни заставляет нас вспомнить старинные рецепты. Встречайте новый drink-тренд – вкусный и невероятно полезный березовый сок.Береза – дерево, чей сок называют живой водой. Дерево отдает его весной много и щедро, и он невероятно полезен. Помните, как в нашем детстве полки в гастрономах прогибались под грузом трехлитровых банок с березовым соком – прозрачным с легким желтоватым оттенком и чуть сладковатым на вкус? В сезон сбора березового сока НВ Style разбирается, насколько полезен березовый сок, как его собирать, сколько пить и есть ли опасность нанести вред дереву.Березовый сок – это жидкость, которая весной вытекает из дерева через надрез под действием корневого давления. Сезон березового сока начинается с первым теплом – в украинских широтах это конец марта и начало апреля, и продлится до появления полноценных листочков, то есть примерно до конца апреля.Березовый сок: пользаВо-первых, березовый сок – это витаминная бомба, так необходимая организму после изнурительной зимы в период весеннего авитаминоза. Это источник натурального витамина С и витаминов группы В. Сок содержит минеральные соли, яблочную и лимонную кислоту и еще 17 необходимых организму аминокислот, а также фитонциды, полисахариды, фруктозу, дубильные вещества и смолянистые соединения. Березовый сок обладает тонизирующими и диетическими свойствами.Во-вторых, сок – это мощное средство детоксикации организма. Он помогает вывести из печени и почек соли, мочевую кислоту, лекарства, песок и другие накопившиеся в организме шлаки и токсины, улучшает и регулирует обменные процессы и повышает иммунитет. Благодаря чему можно избавиться от лишних килограммов и… бинго!.. от целлюлита. Сок нормализует перистальтику кишечника, снимает раздражения в пищеварительной системе, способствует заживлению гастритов и язвы желудка. Березовый сок особенно полезен тем, кто зимой болел бронхитом или воспалением легких – он обладает отхаркивающими свойствами и помогает очистить бронхи и легкие от слизи. Кроме того, сок можно употреблять в качестве мочегонного, противовоспалительного, антиаллергического и регенерирующего средства. Сок способствует улучшению кровообращения.Березовым соком стоит умываться – он помогает очистить пор от избытка жира в сальных железах, способствует лечению прыщей, акне, ран и др., а также помогает отбелить веснушки. Улучшает общее состояние кожи. Лайфхак для женщин: заморозьте березовый сок кубиками и потом все лето умывайтесь на здоровье.Березовый сок: вредБерезовый сок противопоказан людям с мочекаменной болезнью, а также с аллергией на березовую пыльцу.Сколько пить:Конечно же, злоупотреблять соком не стоит. Просто потому что «що занадто, то не здраво». Взрослым можно пить до одного литра сока в день, пожилым не больше полулитра, детям до 12 лет – не больше стакана.Как заготавливать:Березовый сок сейчас можно купить на базаре, а можно заготовить самостоятельно. Одна береза может дать в сутки до трех литров сока. ВАЖНО, сок можно брать у деревьев, диаметр ствола которых превышает 25-30 см. Забор сока из молодых деревьев может привести к их гибели. Кроме того, не вздумайте брать сок у деревьев, растущих в крупных городах, вблизи автомобильных трасс, промышленных предприятий и даже полей, которые обрабатывать пестицидами. В таком случае вы рискуете скорее отравить, чем оздоровить свой организм.Добыть березовый сок и не нанести вред березе, можно через небольшое отверстие, которое можно под углом (30-45 градусов) просверлить, прорезать или вырубить на высоте полуметра от земли с южной стороны дерева. Лайфхак: самый удобный инструмент для забора сока – это трубочка от медицинской капельницы. Наиболее интенсивно сок течет с 10-00 до 18-00. После забора сока, отверстие необходимо забить колком или закрыть мхом и, желательно, замазать садовым варом, чтобы избежать заражения дерева.Конечно же, употреблять березовый сок лучше всего сырым и свежим в сезон. ВАЖНО: свежий сок сохраняет свои полезные свойства при хранении в прохладном месте не более четырех дней. Если же вам не нравится вкус – слегка подслащенная вода – предлагаем приготовить березовый квас с сухофруктами.Для 12 порций необходимо 2,5 литра березового сока и 150 г любых сухофруктов.Сухофрукты промойте, выложите в трехлитровую банку и залейте до краев банки березовым соком. Банку в два слоя накройте марлей. Поставьте банку в теплом темном месте. Квас будет готов через 10 – 14 дней.Из березового сока готовят также сироп, медовуху, вино и даже самогон.