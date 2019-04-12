Назван овощ, укрепляющий зубы и кости

Морковь - один из самых доступных и вкусных овощей.Узнайте о том, какие болезни можно предотвратить, если употреблять сладкий корнеплод в достаточном количестве.1. Отличный источник каротина, провитамина витамина АОн отвечает за качество кожи, замедляет старение, улучшает иммунитет, зрение, пищеварение и даже настроение. Морковный фреш хорошо пить после тренировки, так как витамин А восстанавливает мышцы. Исследования подтвердили, что 2,8 мл бета-каротина в сутки могут снизить риск развития рака на 40%.2. Вареная в мундире морковка содержит много антиоксидантовПричем при термообработке их количество только возрастает. Антиоксиданты уменьшают вред, который наносят нам свободные радикалы.3. Богата калиемКалий в моркови снижает давление, предотвращает атеросклероз, варикозное расширение вен, способствует обновлениюпечени и почек.4. Заботится о здоровье ротовой полостиДостаточно пожевать сырой овощ пару минут, и количество болезнетворных микроорганизмов уменьшится в 3 раза.5. Фосфор укрепляет зубы и костиОн важен для умственной и мышечной деятельности и используется для транспортировки энергии в виде АТФ.6. Обилие витаминов и микроэлементов тонизирует кожуКосметологи рекомендуют наносить тертую морковь на 15 минут на кожу лица перед сном, а затем смывать теплой водой и наносить ночной крем. Такая маска тонизирует, питает и разглаживает кожу, а также обладает легким эффектом автозагара.