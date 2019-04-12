Назван овощ, укрепляющий зубы и кости
Узнайте о том, какие болезни можно предотвратить, если употреблять сладкий корнеплод в достаточном количестве.
1. Отличный источник каротина, провитамина витамина А
Он отвечает за качество кожи, замедляет старение, улучшает иммунитет, зрение, пищеварение и даже настроение. Морковный фреш хорошо пить после тренировки, так как витамин А восстанавливает мышцы. Исследования подтвердили, что 2,8 мл бета-каротина в сутки могут снизить риск развития рака на 40%.
2. Вареная в мундире морковка содержит много антиоксидантов
Причем при термообработке их количество только возрастает. Антиоксиданты уменьшают вред, который наносят нам свободные радикалы.
3. Богата калием
Калий в моркови снижает давление, предотвращает атеросклероз, варикозное расширение вен, способствует обновлениюпечени и почек.
4. Заботится о здоровье ротовой полости
Достаточно пожевать сырой овощ пару минут, и количество болезнетворных микроорганизмов уменьшится в 3 раза.
5. Фосфор укрепляет зубы и кости
Он важен для умственной и мышечной деятельности и используется для транспортировки энергии в виде АТФ.
6. Обилие витаминов и микроэлементов тонизирует кожу
Косметологи рекомендуют наносить тертую морковь на 15 минут на кожу лица перед сном, а затем смывать теплой водой и наносить ночной крем. Такая маска тонизирует, питает и разглаживает кожу, а также обладает легким эффектом автозагара.
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