Как худеть, не считая калорий: диетолог назвала лучший способ

"Диета ладони - метод, который позволяет определить оптимальный размер порции. Поэтому, эта подсказка будет очень кстати для тех, кто встал на путь здорового питания и еще не освоил кухонные весы", - отметила она на своей странице в Instagram.По словам диетолога, размер сжатого кулака подходит для расчета гарниров и продуктов с высоким содержанием сложных углеводов, среди которых рис, паста, картофель, хлеб, булгур, гречка. Также, говорит Усенко, по размеру одной ладони можно определить количество фруктов, которое можно съедать ежедневно.А вот площадь от основания запястья до основания пальцев подходит для расчета нормы продуктов, богатых белком, отметила диетолог. Среди таких продуктов: мясо, рыба и морепродукты. Размер двух ладоней вместе - это лучший способ рассчитать норму овощей, которые должны быть в рационе минимум 2-3 раза за день.Определить необходимую порцию сыра можно, соединив указательные и средние пальцы на обеих руках, вы сможете верно определить порцию сыра.