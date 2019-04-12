Как худеть, не считая калорий: диетолог назвала лучший способ
По словам диетолога, размер сжатого кулака подходит для расчета гарниров и продуктов с высоким содержанием сложных углеводов, среди которых рис, паста, картофель, хлеб, булгур, гречка. Также, говорит Усенко, по размеру одной ладони можно определить количество фруктов, которое можно съедать ежедневно.
А вот площадь от основания запястья до основания пальцев подходит для расчета нормы продуктов, богатых белком, отметила диетолог. Среди таких продуктов: мясо, рыба и морепродукты. Размер двух ладоней вместе - это лучший способ рассчитать норму овощей, которые должны быть в рационе минимум 2-3 раза за день.
Определить необходимую порцию сыра можно, соединив указательные и средние пальцы на обеих руках, вы сможете верно определить порцию сыра.
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