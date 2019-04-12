Медики назвали пять возможных признаков инсульта

Инсульт – серьезное заболевание, от которого никто не застрахован.По статистике каждые 4 минуты в мире кто-то умирает от инсульта. Уберечь себя от этого можно только вовремя обратившись к соответствующему врачу за помощью.Инсульт случается, когда прерывается кровообращение в мозг. Его опасность состоит не только в высокой смертности, но и в страшных последствиях: паралич, повреждения мозга от которых иногда оправиться полностью невозможно.Инсульт может случиться в любом возрасте, поэтому очень важно быть на стороже и знать о ряде признаков, которые помогут распознать его заранее:Онемение конечностей, левой или правой стороны лицаПроблемы с воспроизведением или пониманием речи, путаница мыслейРезкое ухудшение зренияПриступы сильной головной болиПроблемы с артериальным давлением и уровнем холестерина в кровиУвидев явное проявление одного из признаков выше – немедленно звони в скорую, не стоит пренебрегать такой опасностью.Также стоит знать о факторах, которые увеличивают риск инсульта:Курение и злоупотребление алкоголемСидячий образ жизни и отсутствие занятия спортомДиабетНаследственностьЛишний весУ женщин также заслуживают внимания два дополнительных фактора. При приеме противозачаточных препаратов риск инсульта несколько увеличивается, не стоит злоупотреблять таким видом контрацепции. Также женщины пережившие роды находятся в зоне риска.