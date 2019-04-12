Медики назвали пять возможных признаков инсульта

Инсульт – серьезное заболевание, от которого никто не застрахован.

По статистике каждые 4 минуты в мире кто-то умирает от инсульта. Уберечь себя от этого можно только вовремя обратившись к соответствующему врачу за помощью.

Инсульт случается, когда прерывается кровообращение в мозг. Его опасность состоит не только в высокой смертности, но и в страшных последствиях: паралич, повреждения мозга от которых иногда оправиться полностью невозможно.

Инсульт может случиться в любом возрасте, поэтому очень важно быть на стороже и знать о ряде признаков, которые помогут распознать его заранее:

Онемение конечностей, левой или правой стороны лица

Проблемы с воспроизведением или пониманием речи, путаница мыслей

Резкое ухудшение зрения

Приступы сильной головной боли

Проблемы с артериальным давлением и уровнем холестерина в крови

Увидев явное проявление одного из признаков выше – немедленно звони в скорую, не стоит пренебрегать такой опасностью.

Также стоит знать о факторах, которые увеличивают риск инсульта:

Курение и злоупотребление алкоголем

Сидячий образ жизни и отсутствие занятия спортом

Диабет

Наследственность

Лишний вес

У женщин также заслуживают внимания два дополнительных фактора. При приеме противозачаточных препаратов риск инсульта несколько увеличивается, не стоит злоупотреблять таким видом контрацепции. Также женщины пережившие роды находятся в зоне риска.
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