Медики назвали способ предотвращения низкого сахара в крови

Люди, болеющие диабетом первого типа, принимающие инсулин, имеют более высокий риск развития гипогликемии или низкого уровня сахара в крови.Накануне, учёные назвали способ предотвращения низкого сахара в крови. Все дело в белке, который работает в поджелудочной железе и может привести к новым методам защиты от столь опасного для жизни состояния. Известно, что инсулин может быть опасен для здоровья, поскольку низкий сахар способен повлечь за собой гипогликемическую кому, из которой 50% пострадавших так и не выходят. Это в разы больше, чем при последствиях гипергликемического кризиса.Найденный белок способный предотвращать гипогликемию, называется нейроностатин. Он заставляет поджелудочную железу повышать уровень сахара в крови двумя способами. Первый – это выработка меньшего количества инсулина, который выступает в роли гормона и снижает уровень сахара в крови, а второй – это способствование выработке большего количества глюкагона, который повышает уровень сахара в крови.В ходе исследования, учёные обнаружили, что низкий уровень сахара в крови заставляет ткани поджелудочной железы человека выделять больше нейроностатина, а лечение глюкагоном вызывает большее выделение нейроностатина. Как утверждают исследователи, благодаря последующим опытам, полученные ранее результаты, могут поспособствовать тому, что белок станет частью лекарств для профилактики и лечения гипогликемии у людей с диабетом 1 и 2 типа.