Диетологи призвали отказаться от мяса: названы причины

Люди сегодня имеют возможность полностью отказаться от употребления в пищу мяса, поскольку его излишек приносит большой вред здоровью.Как отметил Краевский, люди "быстро уходят из жизни из-за любви к продуктам животноводства". По его словам, статистика смертей от любви к мясу "превышает смерти от войн"."Лучше и проще всего в наше время заменять мясо альтернативами. Это сейтан, соевый стейк, соевый гуляш, соевый сыр тофу. Это сыры пока что импортные, но украинцы уже адаптируются, будут новые производства. Сыры растительного происхождения – с запахами, с текстурами, со всем необходимым, но при этом без химии", – заявил он.Краевский призвал переходить на более натуральный способ питания – цельный и сезонный."Те же самые семечки подсолнуха и тыквы, орехи, содержат в себе все аминокислоты и кальций даже в избытке для человека", – заявил веган."Зимой надо есть больше сезонных продуктов – все виды капусты, свеклы, моркови. Здесь содержится все необходимое", – добавил он.