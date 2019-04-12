Врачи рассказали, кому вредно есть петрушку
В ней много солей - калия, кальция, натрия, магния, фосфора, железа и т. д., есть небольшое количество белков, углеводов и пектинов. Однако стоит помнить, что далеко не всем этот продукт будет полезен.
Вред петрушки для здоровья
Петрушку не рекомендуют есть беременным, поскольку она повышает тонус матки, а значит - угрозу выкидыша или преждевременных родов.
Не стоит употреблять петрушку при некоторых заболеваниях внутренних органов:
цистите
нефрите
больших камнях в почках
при аллергии
неправильной реакции желудка на этот вид зелени
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