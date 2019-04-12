Врачи рассказали, кому вредно есть петрушку

Петрушка очень богата витаминами, особенно A, C, E, PP и группы В.В ней много солей - калия, кальция, натрия, магния, фосфора, железа и т. д., есть небольшое количество белков, углеводов и пектинов. Однако стоит помнить, что далеко не всем этот продукт будет полезен.Вред петрушки для здоровьяПетрушку не рекомендуют есть беременным, поскольку она повышает тонус матки, а значит - угрозу выкидыша или преждевременных родов.Не стоит употреблять петрушку при некоторых заболеваниях внутренних органов:циститенефритебольших камнях в почкахпри аллергиинеправильной реакции желудка на этот вид зелени