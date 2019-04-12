Нужно ли мыть яйца перед употреблением: ответ эксперта

Яйца – это незаменимый продукт, который приносит много пользы для организма. Но стоит ли их мыть перед употреблением?

Некоторые советуют мыть, так как это может снизить риск сальмонеллез.

По словам врача-гастроэнтеролога Алексея Парамонова, это может несколько снизить риск сальмонеллеза. Но не гарантировать защиту от него. Даже при неповрежденной скорлупе сальмонелла может быть внутри.

Поэтому единственный выход – термическая обработка.

Эксперты из США советуют покупать яйца у проверенного производителя, проверять целостность скорлупы, готовить их при температуре 100 и выше градусов. А вот насчет мытья перед употреблением, то такой рекомендации нет.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил kolonka в категорию Инфекционные болезни

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь