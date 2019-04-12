Названы неожиданные факторы риска рака груди

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Малоизвестные факторы риска рака грудиЗнание этих факторов поможет в деле защиты от коварной болезни. Количество случаев рака груди во многих странах мира продолжает расти.Фибронектин. Это белок, который увеличивает активность эстрогена в клетках рака груди. Исследования показали, что существует новый механизм передачи сигналов эстрогеновых рецепторов, который регулируется фибронектином. Эстроген играет важную роль в развитии здоровых клеток, но и злокачественных тоже. Высокий уровень фибронектина и его рецептора B1-интегрина коррелируется с низкой выживаемостью при раке груди.Косметика. Косметические продукты содержат определенные химические вещества, которые разбалансируют показатели женских гормонов. Их называют эндокринными имитаторами. К примеру, ксеноэстроген, который имитирует поведение женского гормона эстрогена. Помимо повышения риска рака груди они также негативно воздействуют на фертильность.Высокая плотность ткани молочных желез. Женская грудь состоит из трех разновидностей тканей: жировой, фиброзной и железистой. Врач определит плотность грудной ткани на маммограмме, рассчитав соотношение этих трёх типов. Однако женщины с повышенной грудной плотностью почти в два раза чаще сталкиваются с раком груди.Гормональные контрацептивы. Они содержат определенные гормоны, которые могут увеличивать риск рака груди. К такому выводу не раз приходили онкологи.Гормонозаместительная терапия. После достижения менопаузы из-за ее неприятных симптомов врачи часто советуют проходить через гормонозаместительную терапию препаратами с эстрогеном прогестероном. Они уменьшает выраженность симптомов, но увеличивают риск рака груди, а также тромбов и инсультов.Поздняя беременность. Оптимально для женщины произвести на свет первого ребенка до 30, поскольку если это происходит позднее, то риск рака груди вырастает. А после 35 грудная ткань чаще аккумулирует клетки, которые переносят образующие рак мутации.Также к малоизвестным факторам риска рака груди относятся раннее начало менструальных циклов и поздняя менопауза, отказ от грудного вскармливания и частое воздействие радиации в детстве, например при облучении во время лечения рака груди.