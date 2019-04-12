Эти продукты могут защитить от весеннего авитаминоза

Весной орехи незаменимы, как великолепный источник полезных жиров и микроэлементов.Весной шоколад, орехи и сухофрукты смягчат неприятные симптомы авитаминоза, из-за которых организм становится слабым, вялым и подверженным депрессиям.Диетолог Алина Хильт порекомендовала обязательно включить в рацион питания весной шоколад, орехи и сухофрукты.В частности, по словам специалиста, потребление темного шоколада заглушать стрессовые реакции, которые обостряются в это время года из-за влияния неустойчивой плохой погоды, атмосферных колебаний. По словам Алины Хильт, темный шоколад богат антиоксидантами, которые не только помогают укрепить здоровье и защитить организм от разрушительного действия авитаминоза, но и сохраняют молодость.«Половина плитки горького шоколада содержит треть дневной нормы железа, стимулирующего работу сердечно-сосудистой системы, а также более четверти нормы магния, полезного для скелета, и почти 50 процентов суточной потребности в меди и марганце», - сообщила Хильт.Что касается орехов, то весной они незаменимы как великолепный источник полезных жиров и микроэлементов. Алина Хильт добавила, что разные виды орехов отличаются содержанием разных полезных веществ, поэтому употреблять их следует чередуя.Говоря о сухофруктах, диетолог отметила, что их употребление поддерживает иммунитет, поддерживает здоровые функции внутренних органов, улучшает пищеварение и повышает настроение. В то же время следует помнить, что сухофрукты калорийнее свежих фруктов, употреблять их в большом количестве не нужно. Впрочем, так же, как и шоколад и орехи.