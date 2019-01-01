Названы главные признаки психоза

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

5 ключевых признаков психозаЭто психическое расстройство крайне важно вовремя распознать. Своевременное лечение поможет избежать дальнейших проблем вроде депрессии и шизофрении.Нарушения речи. Один из наиболее распространенных симптомов психоза - нарушение или дезорганизация речи. У человека с обострением психотического расстройства постоянно меняются темы для разговора, причём прямо на ходу, иногда он не может соединить мысли между собой, теряет нужные слова, у него выпадают из речи целые предложения.Тревожность и паника. При обострении психоза человек начинает слышать голоса и ощущать угрозу, хотя в реальности ничего подобного не происходит. Это существенно повышает уровень тревожности, а порой вызывает панические состояния.Нарушения сна. В момент обострения психоза нормальный сон безвозвратно теряется. Ночью человек может долго ворочаться с боку на бок, а днём, наоборот, проводить часы в сонливом состоянии. Иногда психоз сопровождается бессонницей, а иногда безудержной сонливостью, которая совершенно не похожа на обычное поведение этого человека.Депрессия. При развитии психоза может наступить классическая депрессия. Ее симптомы хорошо известны, и в этом случае важно своевременно обратиться за помощью профессионалов.Галлюцинации. Человек начинает видеть и слышать вещи, которых не существует в реальности. В некоторых случаях он даже ощущает прикосновения со стороны людей или предметов, которых нет.