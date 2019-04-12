Как не допустить обострения подагры: простые способы

Как избежать обострений подагрыПодагрой называется разновидность артрита, вызванная повышенным уровнем мочевой кислоты. Болезнь сопровождается сильнейшей болью, так что ее жертвам очень важно избегать обострений.Регулярно измеряйте уровень мочевой кислоты. Эти проверки должны проходить постоянно, и данные измерения следует обсуждать с лечащим врачом. Кроме того, следует также держать под контролем и другие хронические расстройства, если они у вас имеются. К таковым могут относиться диабет или гипертония. Всё это тоже влияет на обострения подагры.Не забывайте принимать лекарства. Пропуск выписанных вам лекарств, снижающих уровень мочевой кислоты, может приводить к обострениям подагры. Обязательно принимайте их в строгом соответствии с тем графиком, который разработан врачом. Если вы замечаете первые признаки покраснения или болей, срочно принимайте лекарства.Пейте больше воды. Вы сможете вымывать из организма избыточное количество мочевой кислоты, если в день будете употреблять 8-10 стаканов воды. Она также поможет снизить риск образования кристаллов в суставах, тем самым уменьшая опасность болезненных приступов подагры.Правильный рацион. Выбирайте продукты, позволяющие лучше управлять вашим состоянием. Откажитесь от сардин, макрели и морепродуктов, из-за которых уровень мочевой кислоты повышается. Попрощайтесь с углеводами вроде хлеба и мучных изделий. Не употребляйте искусственные фруктовые соки и сладкие напитки, содержащие высокий уровень фруктозы. Выбирайте пищу с низким содержанием жира вроде винограда, ананасов и вишен, которые вымывают мочевую кислоту и уменьшают уровень воспаления суставов.Внимание к "спусковым крючкам". Некоторые продукты питания провоцируют приступа подагры. К ним относятся помидоры, которых необходимо также избегать. Существуют и лекарства для борьбы с гипертонией вроде диуретиков, которые повышают уровень мочевой кислоты. Следите за подобными «спусковыми крючками», чтобы впоследствии исключить их.