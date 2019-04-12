Медики подсказали, как укрепить пищеварительную систему

5 советов для укрепления пищеварительной системыС помощью этой системы пища трансформируется в энергию, необходимую для жизни. Эксперты из Германии рассказали о том, как защитить желудок и кишечник от болезней.Скажите «нет» вредным привычкам. Курение удваивает риск изжоги, а избыточное употребление алкоголя провоцирует кровотечения внутри желудочно-кишечного тракта. Лучше полностью отказаться от этих вредных привычек, а если вам это не удается за счет силы воли, обратитесь за помощью специалистов.Регулярные тренировки. У физических нагрузок имеется множество преимуществ для здоровья, и в том числе они улучшают здоровье кишечника. Исследования показывали, что регулярные тренировки снижают количество воспалительных компонентов в нашем организме и способствуют более качественному пищеварению.Меньше стресса. Если вы постоянно сталкиваетесь с высоким уровнем стресса, то это обязательно отразится на функциональности желудочно-кишечной системы. В частности, при хроническом стрессе часто проявляются такие расстройства, как запор или диарея. Попробуйте медитацию и другие техники релаксации вроде йоги и глубокого дыхания.Больше воды. Обезвоживание - наиболее распространенная причина проблем с пищеварительной системой. Эксперты предлагают выпивать от полутора до двух литров воды ежедневно. Если вы проживаете в местности с жарким климатом, то расход воды должен быть ещё большим.Больше волокон. Несколько исследований показали связь между насыщенной клетчаткой диетой и снижением риска расстройств пищеварения вроде язв, изжоги и геморроя. Включите в рацион пищу, богатую пищевыми волокнами, вроде злаков, а также овощей и фруктов.