Медики рассказали, как спать, чтобы становиться стройнее

Как становиться стройнее во сне.Многие из нас уверены: чтобы похудеть, нужно двигаться. Ведь каждое движение помогает расходовать калории… А во время сна организм отдыхает и, наоборот, склонен запасать лишние калории в виде жира. Но если разобраться, то картина получается иная.Во время качественного сна усиленно вырабатывается гормон соматотропин, который способствует жиросжиганию. А если человек не высыпается, то повышается уровень гормона грелина, который усиливает чувство голода. Также усиливается синтез гормона кортизола, провоцирующего накопление жира на животе. Поэтому при похудении особенно важно обеспечить себе качественный сон!Чтобы каждую ночь становиться все стройнее, необходимо соблюдать следующие правила:Соблюдайте питьевой режимНе пейте перед сном, так как это провоцирует появление отеков. Последний стакан воды выпивайте не позднее, чем за 2 часа до сна.Не употребляйте тяжелую пищуУжинайте не позже, чем за 3 часа до сна. При этом вечерний прием пищи должен быть легким. Для него хорошо подойдут нежирные белковые блюда и малокрахмалистые овощи. А вот переедание сделает ваш сон беспокойным.ВысыпайтесьСпите не менее 7 часов в сутки. Однако важное значение имеет не только количество сна, но и время отхода ко сну. Если вы полночи смотрите сериал, а потом спите до обеда, то нужного эффекта не получите. Лучше отправляться в постель до 23:00.Отключайте гаджетыКак минимум за час до сна рекомендуется перестать пользоваться гаджетами. В это время лучше совершить небольшую прогулку на свежем воздухе, почитать книгу или послушать умиротворяющую музыку.Проветривайте комнатуВ комнате должно быть свежо и темно. Кислород важен для обновления клеток, а полная темнота помогает нервной системе расслабиться.Когда речь заходит о похудении, многие недооценивают роль сна в этом вопросе. А ведь именно от него во много зависит, будем ли мы худеть или набирать вес!