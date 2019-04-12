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Как получать только пользу.С приходом весны на рынках и в магазинах появляется очень много зелени. Но не всегда она высокого качества, поскольку часто ее обрабатываю химикатами для того, чтобы она быстрее росла и долго не портилась. Из-за своей достаточно высокой цены зелень может долго оставаться на прилавках. Поэтому иногда ее пытаются выдать вам за свежую и полезную. Как выбрать полезную зелень без нитратов.Мы продолжаем делиться полезными советами для каждого украинца. Эксперты рекомендуют руководствоваться несколькими простыми правилами при выборе полезной зелени. Следующие советы берите себе на заметку.Обратите внимание на внешний вид зелениСвежая зелень должна быть насыщенного, яркого и равномерного зеленого цвета. Если зелень немного увяла, то покупать ее не стоит, поскольку она потеряла большую часть влаги, а значит - потеряла витамины и полезные вещества.Присмотритесь к цвету корняЕсли вы покупаете зелень с корнем, то убедитесь, что он светлый. Ведь чем он светлее, тем полезнее продукт.Понюхайте зеленьСвежая зелень имеет приятный, отчетливый запах. Если запаха нет, то к зелени применялись химикаты.Замороженная зелень должна быть без льдаПри покупке замороженной зелени убедитесь, что ее замораживали методом «шоковой заморозки». Если зелень покрыта льдом - это свидетельствует о том, что ее размораживали и замораживали несколько раз.О выборе зелени рассказала эксперт по растениеводству Елена Самойлюк:Нитраты, или соли азотистой кислоты, присутствуют во всех растениях. Но при больших концентрациях могут быть токсичными для организма и вызвать отравление, – Чтобы обезопасить себя от нитратов, достаточно вымочить зелень в воде с лимоном в течение 30 минут и потом тщательно промыть под проточной водой. Эти простые правила помогут избавиться от химикатов и уберегут вас от тяжелого отравления.