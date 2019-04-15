Предотвратить возрастную потерю зрения поможет этот фрукт

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Новое исследование австралийских ученых показало, что один апельсин в день снижает вероятность развития возрастной дегенерации желтого пятна.Дело в том, что апельсины богаты на такие вещества как флаваноиды.Дегенерация желтого пятна – это заболевание сетчатки, при котором поражается макула (желтое пятно), располагающаяся на задней поверхности глаза, это заболевание неизлечимо и очень быстро прогрессирует.В общем существует два типа этого заболевания. И оба типа чреваты полной потерей зрения, а учитывая, что в настоящее время нет эффективных методов лечения, чтобы восстановить потерю зрения, которую он вызывает, выяснение того, какие факторы образа жизни помогают защитить от этой болезни, является приоритетом для офтальмологов.Многие исследователи пытались вывести оптимальные диеты, богатые на антиоксиданты и противовоспалительные элементы. А авторы нынешнего изучения заболевания, которое было опубликовано в «American Journal of Clinical Nutrition», стремились изучить потенциал AMD и понять его изнутри. Для этого они обратились к ранее собранному набору данных о здоровье и образе жизни 2 037 взрослых австралийцев в возрасте 49 лет и старше. Субъекты были рассмотрены на предмет признаков AMD в начале исследования, 5-м году, 10-м и 15-м году, и каждый год они заполняли вопросники о том, как часто они потребляют различные виды пищи. И в конце концов пришли к выводу, что употребление в пищу двух типов флаваноидов снижает вероятность заболевания практически до нуля.«Данные показывают, что флавоноиды, обнаруженные в апельсинах, по-видимому, помогают защитить от этой болезни», - говорится в заявлении ведущего автора Bamini Gopinath.В итоге, был сделан вывод, что апельсины действительно эффективный метод профилактики AMD, но следует учитывать, что такие данные не совсем точны, ведь опрос проводился раз в год, да и употребление в пищу разных фруктов и овощей, богатых на антиоксиданты в любом случае принесут вашему организму только пользу.