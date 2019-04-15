Названо лучшее время для ужина при похудении
Вот что она думает по поводу поздних ужинов:
«Если постоянно ужинать поздно, это приводит к набору лишних килограммов, поскольку энергия получена с еды, не успевает расходоваться.
Лучшее время для ужина - 3-4 часа до сна». - заключила Светлана.
Смотри рецепт вкуснейшего овощного супа от Светланы Фус:
Ингредиенты:
капуста - 50 г
картофель - 50 г
морковь - 20 г
корень петрушки - 10 г
корень сельдерея - 10 г
лук репчатый - 15 г
зерна кукурузы (замороженной) - 40 г
помидоры квашеные - 35 г
масло - 10 г
бульон - по вкусу
соль, перец, зелень - по вкусу
Способ приготовления:
Репчатый лук мелко нарезать и слегка спассеровать на масле. Морковь, петрушку и сельдерей очистить, нарезать ломтиками, положить в лук и продолжать пассерование до полной готовности овощей. Белокочанную капусту нарезать шашками, положить в кипящий бульон или воду, довести до кипения, добавить нарезанный кубиками картофель и варить еще 10-15 минут.
Затем соединить суп с отдельно с варенной кукурузой молочной зрелости, пассерованными овощами и помидорами, добавить соль и снова довести до кипения. При подаче суп посыпать зеленью петрушки или укропа.
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