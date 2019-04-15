Названо лучшее время для ужина при похудении

Можно ли есть после шести? Ответ на этот вопрос дала доктор-диетолог Светлана Фус.Вот что она думает по поводу поздних ужинов:«Если постоянно ужинать поздно, это приводит к набору лишних килограммов, поскольку энергия получена с еды, не успевает расходоваться.Лучшее время для ужина - 3-4 часа до сна». - заключила Светлана.Смотри рецепт вкуснейшего овощного супа от Светланы Фус:Ингредиенты:капуста - 50 гкартофель - 50 гморковь - 20 гкорень петрушки - 10 гкорень сельдерея - 10 глук репчатый - 15 гзерна кукурузы (замороженной) - 40 гпомидоры квашеные - 35 гмасло - 10 гбульон - по вкусусоль, перец, зелень - по вкусуСпособ приготовления:Репчатый лук мелко нарезать и слегка спассеровать на масле. Морковь, петрушку и сельдерей очистить, нарезать ломтиками, положить в лук и продолжать пассерование до полной готовности овощей. Белокочанную капусту нарезать шашками, положить в кипящий бульон или воду, довести до кипения, добавить нарезанный кубиками картофель и варить еще 10-15 минут.Затем соединить суп с отдельно с варенной кукурузой молочной зрелости, пассерованными овощами и помидорами, добавить соль и снова довести до кипения. При подаче суп посыпать зеленью петрушки или укропа.