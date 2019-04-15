Эти продукты способны заменить мясо

Важно употреблять белок.Эксперты в области диетологии составили список из 7 продуктов, являющихся основными источниками необходимого для нормального функционирования организма человека белка. Врачи рекомендуют обратить внимание на данные продукты людям, придерживающимся поста, так как они являются прекрасной альтернативой мясу.В ежедневном рационе питания человека процентное соотношение употребляемого белка должно быть не менее 10. Между тем, существует ряд причин, по которым люди временно или постоянно отказываются от богатого этим элементом мяса. Альтернативой данному продукту могут стать, к примеру, бобовые, которые легко усваиваются организмом и содержат очень мало жиров. Самое высокое содержание белка в чечевице, а также в фасоли и нуте.Семена тыквы, кунжута или подсолнечника, кроме белка содержат много полезных жирных кислот, но не стоит забывать об их высокой калорийности и употреблении в меру. Прекрасной альтернативой мясу эксперты называют орехи – кешью, грецкие, фундук, миндаль. Их можно употреблять людям с сахарным диабетом, так как у них низкий гликемический индекс. Богаты белком и некоторые крупы, такие как гречка, кускус и булгур.Также эксперты называют полезными зелёные овощи и фрукты – горошек, авокадо, шпинат, брокколи и спаржу, в их составе процент белка выше, нежели в продуктах другого цвета. Стоит также обратить внимание на сою и соевые продукты, к примеру, в 100 граммах сейтана (соевое мясо) содержится до 52 гр. полезного вещества. Полезно употребление водорослей, а именно, нори и спирулины, которые практически наполовину состоят из белка.