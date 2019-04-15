Врачи назвали простые способы улучшить пищеварение

Натуральные продукты гораздо полезней.Неоднократно доказано, что пищеварение является основной причиной многих непонятных симптомов и заболеваний.К сожалению, из-за нездоровой пищи, которую мы едим, загрязненной воды, которую мы пьем, и загрязненного воздух, которым мы дышим, наша пищеварительная система перегружена вредными токсинами, химическими веществами, а также бактериями.Вот 4 простых способов улучшить пищеварение и усваивать все питательные вещества:Жевать пищу хорошо. Это самый простой способ улучши пищеварение. Чем больше мы измельчаем еду в ротовой полости и обволакиваем ее слюной, тем желудку легче ее переработать и вывести.Если мы будем быстро глотать пищу, то наша пищеварительная система вынуждена работать в усиленном режиме. С другой стороны, мы рискуем образованием пищевой гнили в нашем пищеварительном тракте. Из-за гниения продуктов появляется дискомфорт и взятие вызванное газами.Не пейте напитки во время еды. Вода во время или перед едой смывает желудочный сок и усложняет пищеварение. Если и пить воду, то только комнатной температуры и маленькими глотками. Употребление холодной останавливает пищеварение, а добавки в напитках мешают правильной секреции.Употребляйте достаточное количество клетчатки. Клетчатка содержится в основном в растительных источниках, таких как фрукты, овощи, зерновые и бобовые. Клетчатка играет незаменимую роль в пищеварении. Она не усваивается желудком, но после переработки именно клетчатка помогает вывести все токсины и шлаки из организма.Правильно сочетайте продукты. Различные виды пищи требуют разных пищеварительных процессов и имеют различную продолжительность переваривания. Например, для переваривания белка может понадобиться 4-6 часов, а для фруктов - около 15 минут.Если мы едим их вместе, то фрукты будут «гнить» в желудке до того момента, как переварится белок.Натуральные продукты гораздо полезней и приятней для организма человека, чем аптечная химия. Все сухофрукты способствуют улучшению работы кишечника. Они оказывают полезное действие на желудок и прекрасно очищает кишечник. Они не особо калорийны, зато отлично помогают насытиться и могут выступать в роли полезного перекуса на каждый день.