Медики рассказали, как апельсиновый сок влияет на сердце

Исследование пользы различных соков провели в Нидерландах.Ученые подтвердили, что апельсиновый сок обладает огромной пользой для человеческого организма и способен предотвратить риск возникновения некоторых заболеваний.Недавно исследователи из Нидерландов опубликовали результаты исследования, доказавшие пользу употребления этого напитка.Группа голландских ученых проводила исследование, которое заняло десять лет. В нем приняла участие примерно тысяча добровольцев. Согласно полученным данным, апельсиновый сок оказался если не панацеей, то прекрасной профилактикой для людей, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям.В том случае, если человек пьет хотя бы по стакану апельсинового сока ежедневно, у него на четверть снижается риск смертельных инсультов. Более того, удалось выяснить, что данным преимуществом для здоровья обладает не только апельсиновый сок, но и другие фруктовые напитки.Уже длительное время свежие фруктовые соки превозносятся в качестве полезных для здоровья.