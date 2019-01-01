Развенчаны популярные мифы о яблоках

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Эксперты рассказали, можно ли есть яблоки каждый день.Старая английская пословица говорит о том, что если есть по яблоку в день, то тебе не потребуется доктор. Так это или нет? Мы предлагаем разобраться с правдивостью пословицы и узнать, что же будет с нашим организмом, если есть яблоко каждый день, сообщает портал Единственная.Спойлер, не зря яблоко является самым популярным фруктом в мире.Яблоко и похудениеНе зря ведь существуют разгрузочные дни и всякие диеты, которые предполагают поедание яблок нечеловеческими дозами.Все дело в том, что у яблока очень маленькая калорийности - на 100 грамм всего 54 ккал и очень низкий гликемический идекс. То есть от него ты действительно не поправишься.Кроме того, яблоки требуют тщательного и вдумчивого пережевывания, а это означает, что одно яблоко есть ты будешь долго. Потом устанешь и есть перехочешь. Вот и похудение.Усиливает аллергиюЯблоко способно усилить сезонную аллергию на пыльцу или цветочное цветение. Поэтому на летний период обострения, если у тебя есть такая проблема, яблоко стоит исключить из рациона.Особенно, это касается ситуаций, когда ты начинаешь принимать антигистаминные.Влияет на зубыЯблоки не осветляют зубную эмаль, но по-настоящему помогают бороться с кариесом.Просто в яблоках много антиоксидантов, которые и создают своеобразную защитную пленку на зубах, не давая налету образоваться.А кислотности яблока не дает бактериям размножаться и оседать на зубах. Но настоящую чистку зубов яблоко не заменит.Кроме того, не стоит забывать, что яблоко - это хороший источник железа, который помогает нам улучшить общее состояние организма и не страдать от анемии в наше суровое офисное время за компьютером.