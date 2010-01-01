Диетологи подсказали, как похудеть на 10 кг за неделю

Диета для быстрого похудения: одна капуста и запрет пить кофе.Если вы хотите резко ощутить сброс веса и верите в монодиеты, рекомендуем несколько дней поститься на капусте – квашенной, сырой, тушенной. Правда, придется вовсе отказаться от других продуктов и, в частности, от кофе.Врачи говорят, что на капусте можно за неделю потерять 10-12 килограммов веса.Правда заключается в том, что капуста действительно может почистить кишечник и является малокалорийной едой, благодаря которой вы не будете набирать вес и даже похудеете, если не сорветесь.Но будьте осторожны: расставаясь с килограммами, организм пытается вывести из организма много жидкости и токсинов, от чего нагрузка на почки резко возрастет.Известно, что при капустной диете может быть упадок сил и головные боли. Первое обусловлено тем, что сократился объем калорий. Второе – это реакция организма на токсины. Все просто: вы уменьшаете объем калорий, отказываетесь от тяжелой еды – и организм начинает выводить токсины. При этом почки начинают работать очень активно и в организме меняется артериальное давление.Как известно из учебников по медицине, артериальное давление меняет тонус сосудов и капилляров, могут возникнуть кратковременные спазмы, что и обусловит головные боли.Соответственно, при капустной диете нельзя пить кофе, который оказывает мочегонный эффект. Иначе для ваших почек это будет слишком.Так что если вы готовы отказаться от вкусняшек во имя высшей цели – похудеть – и от кофе, эта диета вам подойдет.Утешает то, что в капусте много витаминов: В1, В2, В3, Е, Р, РР, Н, витамин С (в этом капуста превосходит даже мандарины и лимоны), каротин, провитамины D; клетчатка, пантотеновая и фолиевая кислоты; минералы: фосфор, калий, кальций, цинк, железо, алюминий, марганец; аминокислоты: лизин, треонин, метионин. Но если вы хотите сбалансированного питания, купите набор витамин в капсулах.