Врачи выявили вред мяса для здоровья мужчин

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Употребление мяса способно сократить длительность жизни.Специалисты рассказали о некоторых вредных особенностях мяса. Как сообщают финские ученые, данный вид продукта может оказывать негативное влияние на мужской организм.Сотрудники Университета, расположенного в Восточной Финляндии, утверждают, что мясо может быть вредным для мужчин. Ученые провели ряд экспериментов и выяснили, что представители сильного пола, в ежедневном рационе которых количество мяса превышает 200 грамм, на 23% чаще имеют проблемы со здоровьем.Мясо содержит в себе ряд специфических соединений, а также активных жиров, которые могут способствовать развитию некоторых хронических заболеваний. Эксперты убеждены в том, что заядлые любители рассматриваемого продукта проживут на несколько лет меньше тех, кто употребляет его в меру.Оптимальная ежедневная дозировка мяса, по словам экспертов, составляет порядка 70 грамм. При этом полный отказ от продукта не является лучшим выходом, так как он содержит в себе ряд важных минералов и белков.