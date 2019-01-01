Врачи выявили вред мяса для здоровья мужчин

Употребление мяса способно сократить длительность жизни.

Специалисты рассказали о некоторых вредных особенностях мяса. Как сообщают финские ученые, данный вид продукта может оказывать негативное влияние на мужской организм.

Сотрудники Университета, расположенного в Восточной Финляндии, утверждают, что мясо может быть вредным для мужчин. Ученые провели ряд экспериментов и выяснили, что представители сильного пола, в ежедневном рационе которых количество мяса превышает 200 грамм, на 23% чаще имеют проблемы со здоровьем.

Мясо содержит в себе ряд специфических соединений, а также активных жиров, которые могут способствовать развитию некоторых хронических заболеваний. Эксперты убеждены в том, что заядлые любители рассматриваемого продукта проживут на несколько лет меньше тех, кто употребляет его в меру.

Оптимальная ежедневная дозировка мяса, по словам экспертов, составляет порядка 70 грамм. При этом полный отказ от продукта не является лучшим выходом, так как он содержит в себе ряд важных минералов и белков.
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Добавил sigivigi в категорию Урология

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