Дерматолог рассказала, почему нельзя мыть руки слишком часто

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Чрезмерная гигиена рук может только навредить.Частое мытье рук наносит вред здоровью, считает врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева. Постоянное воздействие моющих средств на кожу резко снижает иммунитет.Специалист объяснила свою позицию. Не следует слишком часто использовать мыло, ополаскивая затем руки. Это следует делать лишь после посещения туалета, возвращения с улицы и перед принятием пищи.То же относится и к случаям загрязнения рук. В ряде случаев можно обходиться без мыла и других моющих средств. Слишком частое их применение может разрушить естественный барьер кожи.Не следует слишком часто мыть детей, это нежелательно, поскольку у малышей иммунитет только вырабатывается. Организму ребёнка необходимо бороться с бактериями, он должен освоить методы подавления микроорганизмов.Кожа рук имеет защитный барьер с кислотной средой, в ней обитают полезные бактерии. Постоянное мытье рук резко уменьшает количество полезных бактерий и способно привести к развитию аллергических реакций. Возможны раздражения и различные повреждения кожи.