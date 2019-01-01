Ученые раскрыли новый способ бросить курить

Ученые отмечают, что далеко не всем удается быстро бросить курить.На встрече Европейского общества кардиологии в Лиссабоне британские эксперты пришли к выводу, что бросить курить по одиночке гораздо сложнее, нежели пытаться избавиться от вредной привычки коллективно.Ученые отмечают, что, несмотря на многочисленные методики, далеко не всем удается быстро бросить курить. Это связано не только с психологическим, но и с генетическим аспектом. За последние годы биологи открыли несколько мутаций в различных генах, делающих человека предрасположенным к курению.Специалисты выделили социальную составляющую проблемы курения. Они провели эксперимент: собрали группу из двух сотен курильщиков, страдавших от серьезных проблем с сердцем.Все участники эксперимента были семейными людьми, примерно треть супругов не курила, а остальные либо недавно отказались от табака, или же продолжали курить. Эксперты отметили, что добровольцы, пытавшиеся отказаться от табака без поддержки второй половины, достигали успеха примерно в шесть раз реже, чем семейные пары, совместно бросавшие курить.