Врачи объяснили, как сохранить здоровье печени

Существует пять основных факторов, разрушающих этот важный орган.Печень – уникальный орган, от состояния которого зависит очень многое в организме человека. Она очень часто всё терпит, а болеть начинает только тогда, когда готова отвалиться.Но медики не советуют доводить себя до такого состояния: необходимо знать о факторах, которые негативно влияют на печень, чтобы раз и навсегда исключить их из своей жизни.Фактор №1: алкогольВсем известно, что алкоголь – враг печени. Спиртное наносит непоправимый вред здоровью этого органа, причём совершенно неважно, сколько выпито – один бокал или целая бутылка. Когда отравляющее вещество попадает в кровь, печень начинает медленнее работать, включаются дополнительные ресурсные механизмы фильтрации для обезвреживания этанола. За счёт этого происходят нарушения в работе печени. Кстати, совершенно неважно при этом, пьёте ли вы дорогой напиток или дешёвый – алкоголь он и в Африке алкоголь.Фактор №2: неправильная едаОт питания зависит практически всё в организме, в том числе и функционирование печени. Продукты надо подбирать очень тщательно именно по этой причине. Например, чтобы не было негативного влияния на печень, следует отказаться от жирного, сладкого и сильно соленого. Жирная пища приводит к нарушению обменных процессов и неалкогольной жировой болезни печени, а также происходят нарушения оттока желчи, из-за чего она застаивается и развивается холангит или камни в протоковой системе печени.Что же тогда есть, спросите вы. Для того, чтобы не испытывать негативного влияния на печень, но есть больше зелени, зеленых овощей, мясо птицы, капусту, морковь, кабачки, тыкву, свеклу, сухофрукты. Так можно улучшить состояние печени.Фактор №3: диоксины, ртуть и свинецЕсть ещё один фактор, который негативно влияет на работу печени. Так, очень опасны для неё диоксины, то есть хлорсодержащие вещества, которые являются побочными продуктами многих производств. Кроме того, негативно влияют на печень соединения ртути и свинца. Чаще всего эти вещества попадают в организм вместе с водой, едой. Свинец же проникает через воздух, насыщенный автомобильными выхлопами от некачественного бензина.Фактор №4: лекарственные препаратыНекоторые лекарства негативно влияют на печень. Все медикаменты всасываются в желудочно-кишечном тракте, поступают в печень, а затем в кровоток. Даже приём самых, казалось бы, безобидных лекарств может негативно повлиять на печень. Это относится к жаропонижающим, например.Фактор №5: лишний весОжирение и лишний вес – ещё один фактор, который негативно влияет на печень. Дело в том, что много жировых отложений могут сказываться как на коже, так и на внутренних органах. В печени осуществляется синтез холестерина, производство желчи, без чего невозможно произвести усвоение жиров), а также образование жиров из сахара при слишком большом количестве углеводов. В клетках печени возможно образование жира, происходит разрушение мембран. Эффективность синтеза ферментов, нужных для переработки питательных веществ и обезвреживания токсинов, будет всё меньше, из-за чего и образуется жировая болезнь.Как защитить себя?Важно заботиться о состоянии печени смолоду, а не тогда, когда уже может быть поздно. Помочь в этом человеку могут правильное питание, регулярная физическая активность, профилактика заболеваний и своевременные обследования.