Медики назвали неожиданную причину алкоголизма

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Пьют больше людей, дающих волю эмоциям.Названная исследователями причина не имеет никакого отношения к плохой наследственности или здоровью. Фальшивая доброжелательность и неискренние улыбки на работе, в них все дело.Те, кто грешит этим в повседневной жизни, пьют больше людей, дающих волю эмоциям.В опросе ученых из университета Буффало приняли участие почти 2000 человек, которые работают в сферах, где нужно много общаться с людьми: продавцы, медсестры, учителя, сотрудники кол-центров.У людей спрашивали, как часто они имитируют доброжелательность в рабочее время и подавляют негативные эмоции, а потом попросили вспомнить, сколько раз в неделю и в каких количествах они выпивают спиртное.Выяснилось, что сотрудники, фальшиво улыбающиеся клиентам в течение дня, пьют в несколько раз больше, чем те, кто доброжелательность не имитирует. По мнению ученых, такое поведение и провоцирует в будущем развитие алкоголизма.Кроме того, спиртным больше злоупотребляют люди с импульсивным характером, который необходимо подавлять. Сильнее всех страдают работники, встречающиеся с клиентами разово, например, официанты или сотрудники кол-центров. Чаще всего это молодые люди, которые еще не научились адекватно и спокойно реагировать на негатив.Психологи говорят, что выход из ситуации есть. Нужно осознать, что эмоциональные усилия будут вознаграждены. Результаты исследования должны помочь работодателям создавать лучшие условия труда и мотивировать сотрудников.