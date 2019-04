Эти продукты помогут вывести никотин из организма

Как помочь избавиться от накопившегося никотина.Итак, вы бросили курить – что ж, поздравляем! Но это только первый шаг на пути к оздоровлению. Вашему организму нужно помочь избавиться от накопившегося никотина – а заодно и от зависимости от него.Никотин – один из самых сильнодействующих наркотиков, зависимость от которого тяжелее всего преодолеть. Если вы решились-таки избавиться от вредной привычки, будьте готовы к упорной борьбе (все-таки бросить курить с первого раза удается единицам). Чтобы помочь курильщикам (как бывшим, так и пока еще настоящим), ученые рекомендуют вводить в их рацион овощи и фрукты, а также злаки. И утверждают, что эта здоровая пища – главный помощник в борьбе против никотина.БрокколиОдним из ценнейших продуктов является обычная брокколи. В ней высокая концентрация витаминов B5 и C, ответственных за регуляцию многих важных процессов в организме. Дефицит этих витаминов приводит к нарушению обмена веществ. Употребление в пищу брокколи улучшает метаболизм и защищает ваши легкие от токсинов (брокколи содержит ген NRF2, который защищает клетки легких).АпельсиныАпельсины – самая распространенная цитрусовая культура в мире. Врачи настоятельно рекомендуют вводить в рацион эти фрукты, поскольку они являются мощным антиоксидантом. А кроме того, и антидепрессантом: потребление апельсинов пополняет уровень витамина C и уменьшает стресс и беспокойство, вызванные отказом от никотина.ШпинатШпинат – еще один кладезь здоровья наряду с цитрусовыми. Более всего он необходим тем, кто бросает курить. Шпинат содержит фолиевую кислоту и витамин B9, которые являются лучшими помощниками в деле выведении никотина из организма. Витамин B9 помогает восстановить сон, нарушениями которого часто страдают курильщики, а фолиевая кислота борется с абстиненцией никотина.ИмбирьИмбирь может помочь избавиться от многих нежелательных последствий, вызванных курением табака. Для полноты эффекта необходимо потреблять сырой имбирь. Он позволит уменьшить тягу к никотину, поддерживать нормальный вес, улучшить обмен веществ – и таким образом быстро вывести токсины из организма.КлюкваПрисутствующие в клюкве кислоты помогают вывести никотин из кровотока гораздо быстрее, чем другие органические элементы. Плоды клюквы богаты витамином С, в чем вполне способны конкурировать с апельсинам и лимонами, - а именно с дефицитом этого витамина приходится сталкиваться всем курильщикам. Кроме того, клюква поднимает уровень сахара в крови так же, как это делает никотин, так что это прекрасный заменитель сигарет в период, когда вы бросаете курить. Рецепт очень прост: 3 ложки клюквы на пол-ложки сахара.ЛимонЛимоны – еще один верный помощник в нашей борьбе за здоровье. Известно, что никотин разрушает клетки и крайне негативно действует на кожу. Негативное влияние никотина продолжает как минимум еще несколько дней после того, как вы выкурили последнюю сигарету. Лимонная кислота и витамин C будут помогут начать незамедлительную борьбу с нежелательными эффектами от курения.МорковьБудучи курильщиком, в течение дня вы регулярно уменьшаете концентрацию витаминов A и C в организме. Это приводит к разрушению нервных клеток, нарушению циркуляции крови и функционирования мозга. Регулярное употребление сырой моркови поможет восстановить запасы витаминов A, C и K – и усилить естественную защиту организма.ГранатыКурение усиливает сердцебиение, повышает кровяное давление и уменьшает уровень кислорода в крови. Чтобы противодействовать этому, употребляйте гранаты или свежий гранатовый сок. Кроме всего прочего, эти фрукты также помогают увеличить количество эритроцитов в крови.Пшеничные отрубиКурение может привести к сужению кровеносных сосудов. Чтобы восстановить их эластичность, употребляйте пшеничные отруби (высевки). Это незаменимый источник клетчатки, важнейших макро- и микро-элементов, крайне необходимых человеческому организму. В отрубях много витамина Е, который позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему. Пшеничные высевки могут также снизить риск развивающейся болезни сердца у людей старшего возраста.Капуста листоваяЧем больше капусты вы употребляете, тем меньше будет риск развития рака. Капуста - естественный источник изотиоцианатов и других антиокислителей, которые помогут избавиться от нежелательного негативного влияния на организм в результате длительного потребления никотина.