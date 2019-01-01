Диетолог назвал правила «совместимости» продуктов

Важно для тех, у кого есть проблемы с ЖКТСочетаемость продуктов действительно важна, но без фанатизма. Важно понимать, что все правила совместимости - это ничто по сравнению с вашими индивидуальными ощущениями. Такое мнение высказала популярный диетолог Тиана Фиалкова на своей странице в Instagram.Она также отметила еще один важный момент - чем более ослаблен ваш жкт (гипоацидность, ферментативная недостаточность, застой желчи, запоры, дисбиоз кишечника), тем больше внимания стоит обращать на совместимость продуктов.Если ваш жкт хорошо работает, после еды всегда легкость, нет сонливости и есть прилив энергии, нет вздутия и метеоризма, нет запаха изо рта то скорее всего ничего менять не нужно - ваш жкт отлично справляется с задачей.Основные сочетания продуктов, которые точно будут всем на пользу:Все крупы лучше есть несладкими, с овощами зеленью и растительными маслами. Овсянка не исключение.Бобовые лучше не сочетать с животными продуктами.Фрукты лучше есть за 30-40 мин. до еды или отдельным перекусом.Сырые и термообработанные овощи сочетаются практически со всеми видами продуктов. Если не знаете с чем совместить рыбу, мясо, яйца, бобовые или злаки - овощи в помощь.Орехи и семена лучше совмещать с основными приемами пищи, а не перекусывать ними.Листовые овощи/зелень совмещаются с абсолютно любым продуктом.Растительное молоко сочетается со всеми продуктами. Только запивать ним пищу не надо, конечно.Лён и чиа совмещаются со всеми продуктами.Хлеб лучше сочетать с овощами, жирами (масло ги, сливочное, любое растительное), яйцом пашот, с/соленой рыбой. Намного сложнее хлеб сочетается с бобовыми, сырами, мясом (для "сильных" жкт!).Творог лучше сочетать с овощами и с зеленью.В смузи можно совмещать зелень, фрукты, замоченную гречу, размоченные семена, растительные протеины. Если после смузи есть вздутие, орехи и семена лучше в смузи не добавлять.Спиртное важно не сочетать с жирной пищей и хлебом. Лучше выбрать нежирную белковую пищу и овощи.Хлеб и картофель/батат лучше не сочетать.Грибы лучше не сочетать с мясом и хлебом. С бобовыми сочетание допустимо, но тоже не для слабаков) Самый легкий вариант для жкт - грибы с овощами.