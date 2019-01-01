Медики рассказали, как избавиться от пигментных пятен

Пигментные пятна не сопровождается какими-либо неприятными симптомами, но многие хотят от них избавиться.Ведь пигментные пятна портят внешний вид кожи и сразу "прибавляют" несколько лет. Многие люди используют для выведения пятен дорогие средства или даже решаются на очень болезненные косметические процедуры.Лимонный сокЛимонная кислота и антиоксиданты эффективно отбеливают кожу и удаляют пигментацию.1. Выжмите сок из половинки лимона и смочите в нем ватный диск.2. Нанесите на лицо или другие проблемные зоны. Оставьте для воздействия на 20 минут, а затем смойте холодной водой.3. Наносите данное средство на кожу каждый день перед сном.Очень важно не подвергать свою кожу воздействию солнечного света после процедуры. Иначе она может оказаться контрпродуктивной (пятна станут темнее).Алоэ вераЭто растение очень полезно для кожи. Оно ускоряет репарацию тканей, лечит раны, а также препятствует образованию возрастных пигментных пятен.Использовать алоэ очень просто:1. Отрежьте один листочек алоэ вера и выжмите из негов гель.2. Очистите лицо и шею от загрязнений и нанесите на кожу гель алоэ вера.3. Позвольте коже впитать весь гель.КетаминКетамин - продукт, который поможет избавиться от пигментных пятен. Для этого просто нужно нанести несколько капель этого масла на ладонь и втереть его в кожу перед сном (уделяя особое внимание проблемным участкам, тем, где уже есть возрастная пигментация).Кетамин стимулирует выработку коллагена, клетчатки и эластина, а потому это так полезно для кожи.Регулярное использование касторового масла смягчает и разглаживает кожу, избавляет ее от пигментных пятен и мелких морщин.