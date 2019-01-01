Этими болезнями можно заразиться в контактных зоопарках

Зоопарки могут становиться "резервуаром" бактерий.Согласно новому исследованию, контактные зоопарки могут становиться "резервуаром" бактерий (с устойчивостью к лекарствам), которые могут стать болезнетворными и передаться посетителям.Исследования израильского Университета Ариэль представили на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в Амстердаме.Ученые проанализировали бактерии из случайных контактных зоопарков Израиля, собрав образцы фекалий и покровов (кожи, меха, перьев) более двух сотен животных 42 видов. Исследователи идентифицировали бактерии из образцов и определяли их устойчивость к лекарствам.Их встревожили бета-лактамазы расширенного спектра и энтеробактерии AmpC-E, которые уже давно беспокоят как специалистов по медицине, так и ветеринарии. Они делают бактерии устойчивыми к антибиотикам.Так, 12% животных были носителями хотя бы одного вида "устойчивых" бактерий. Преимущественно (в 77% случаях) их находили в фекалиях, остальные – на покровах. Среди выявленных бактериальных штаммов были кишечная палочка ST656, что вызывает "диарею путешественников", и кишечная палочка ST127 – частая причина инфекций мочевыводящих путей у людей.Исследователи не отрицают высокую образовательную пользу контактных зоопарков, поэтому авторы исследования рекомендуют собственникам заведений усилить контроль над гигиеной животных.