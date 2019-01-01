Врачи назвали неожиданный способ бросить курить

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Бросать курить нужно в компании.Курильщики испытывают гораздо меньше проблем при попытках бросить курить, если они бросают курить не сами. К такому выводу пришли британские медики, которые выступали на встрече Европейского общества кардиологов в Лиссабоне.Ученые из Имперского колледжа Лондона провели эксперимент с людьми, страдающими от болезней сердца и давно планировали бросить курить. Все 200 курильщиков были семейными людьми, примерно треть их избранников не курили.После прохождения популярной программы, которая помогает не сорваться после отказа от курения, почти 64% добровольцев удалось избавиться от опасной привычки. Однако те, кто бросал курить сам, в шесть раз реже достигали успеха, чем те, кто это делал в паре.Напротив, вторые половинки, которые уже отказались от курения табака или вовсе никогда не употребляли его, из-за переживания партнеров возвращались к пагубной привычке или даже начинали курить за компанию.Ученые считают, что когда люди пытаются бросить курить, они чувствуют себя очень одинокими. К тому же им мешает никотиновая ломка. Помощь со стороны знакомых или партнеров даст им силы для борьбы со всем этим.