Эти продукты снижают аппетит и подавляют чувство голода
Чтобы не мучить себя разнообразными диетами и при этом выглядеть стройными и здоровыми, есть несколько продуктов, которые помогут насытиться, но не будут способствовать еще большему желанию что-нибудь съесть.
Птица и рыба. Легкие белки помогают нам чувствовать себя сытыми и гармонично распределять энергию.
Крупы грубого помола и орехи с семечками. Клетчатка в этих продуктах замедляет процесс переваривания пищи. И благодаря этому вы долгое время чувствуете себя сытым. Крупы хороши для завтраков. А орешки –для перекуса.
Морковь, свекла, сельдерей, фасоль, горох, чечевица… Эти продукты содержат длинные и короткие углеводы, а они в свою очередь быстро нас насыщают и оставляют надолго ощущение сытости. Фасоль, горох и чечевица быстро наполняют желудок не оставляя места ни для чего-либо другого.
Бананы. Фрукты содержат много фруктозы, поэтому старайтесь употреблять их в первой половине дня.
Вода. Пейте как можно больше жидкостей, но старайтесь делать это до приема пищи. Так вы обманываете свой желудок и притупляете чувство голода.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил klava в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий