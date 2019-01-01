Эти продукты снижают аппетит и подавляют чувство голода

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Питание – необходимый фактор для крепкого здоровья.Чтобы не мучить себя разнообразными диетами и при этом выглядеть стройными и здоровыми, есть несколько продуктов, которые помогут насытиться, но не будут способствовать еще большему желанию что-нибудь съесть.Птица и рыба. Легкие белки помогают нам чувствовать себя сытыми и гармонично распределять энергию.Крупы грубого помола и орехи с семечками. Клетчатка в этих продуктах замедляет процесс переваривания пищи. И благодаря этому вы долгое время чувствуете себя сытым. Крупы хороши для завтраков. А орешки –для перекуса.Морковь, свекла, сельдерей, фасоль, горох, чечевица… Эти продукты содержат длинные и короткие углеводы, а они в свою очередь быстро нас насыщают и оставляют надолго ощущение сытости. Фасоль, горох и чечевица быстро наполняют желудок не оставляя места ни для чего-либо другого.Бананы. Фрукты содержат много фруктозы, поэтому старайтесь употреблять их в первой половине дня.Вода. Пейте как можно больше жидкостей, но старайтесь делать это до приема пищи. Так вы обманываете свой желудок и притупляете чувство голода.