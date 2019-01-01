Медики назвали ранние симптомы разных видов рака

Врачи установили 11 симптомов рака, при выявлении которых необходимо незамедлительно обратиться за помощью в больницу.По данным специалистов, одним из первых симптомов может стать хроническая усталость. "Если вы устали больше, чем вы считаете нормальным, обратитесь за медицинской помощью", - советуют медики.О появлении рака также могут свидетельствовать резкое изменение веса, постоянные боли, которые не проходят в ходе лечения, появление новообразований на коже, к примеру, в виде "комочков", а также постоянная лихорадка, не связанная с простудой. Кроме того, к признакам рака можно отнести беспричинный "кашель курильщика", частое мочеиспускание и отеки.Медики рекомендуют следить за изменениями в своем организме, чтобы иметь возможность обнаружить болезнь на ранних стадиях.