Названы главные преимущества растительной диеты

Растительная диета - это тип питания, при котором основу того, что вы едите, составляют цельные растительные продукты и полностью исключается животный белок.Для того чтобы получить все преимущества этого питания, не обязательно полностью отказываться от мяса. Время от времени можно включать в рацион мясные и рыбные продукты.Укрепляет зрениеМожно получать самые разные плюсы для здоровья при увеличении содержания растительной пищи в питании. Многочисленные исследования показывали, что благодаря наличию витамина А в моркови укрепляется ночное зрение. Кроме того, употребление шпината, кукурузы, киви и винограда помогает предотвращать катаракту и другие проблемы с глазами.Контроль артериального давленияПовышенное давление приводит к различным расстройствам здоровья, несколько исследований предположили, что около половины гипертоников умирают из-за осложнений с сердцем, возникающих при нарушении притока крови к этому органу. Прием фруктов, зеленых овощей, орехов и тому подобных продуктов питания помогает снижать артериальное давление.Предотвращает диабетСогласно исследованию 2017 года растительная диета с цельнозерновыми, фасолью, бобами, фруктами и овощами предотвращает развитие диабета второго типа.Помогает худетьРастительные продукты содержат низкое количество калорий, по сравнению с животными. В них много клетчатки, вызывающей стойкое ощущение сытости. Вот почему вегетарианцы чаще бывают более худыми, по сравнению с любителями мясо.