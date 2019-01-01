Врачи назвали три смертельно опасные инфекции

Некоторые токсины организм способен переработать и никаких плохих последствий человек не испытывает. Другие же токсины могут быть летальными.Врач-инфекционист Дарья Панева отметила, что ботулизм, столбняк и дифтерия входят в тройку продуцентов самых мощных ядов.В процессе своей жизнедеятельности они выделяют смертельно опасные экзотоксины, которые и обусловливают характер течения болезни. Ведущим в терапии всех трех инфекций является введение специфических антитоксических сывороток.Продуценты – что это?Это организмы, которые производят органические вещества с неорганических соединений.3. Дифтерийная палочкаПри попадании на слизистые оболочки, выделяет токсин, который способствует формированию пленок в месте проникновения. После всасывания в системный кровоток она приводит к развитию отека шеи, поражения периферических нервов, сердечной мышцы и почек.Дифтерия – что это?Это острая инфекционная болезнь. Преимущественно она поражает органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, а также надпочечников. На месте, которое поражает инфекция, возникает воспалительный процесс с фибринозным налетом.Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений – вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых.Эта инфекция наиболее опасна с эпидемиологической точки зрения, так как передается воздушно-капельным путем и характеризуется развитием вспышек. Летальность – 10-20%.2. Тетаноспазмин и тетанолизинЭти два экзотоксина выделяются при попадании столбняка. Они преимущественно поражают нервы, нарушая передачу сигнала между нейронами, но также влияют на центральную нервную систему и эритроциты. Заболевание крайне опасно. Без адекватной терапии генерализованные формы в большинстве случаев заканчиваются смертью. Даже на фоне лечения летальность составляет 10-70%.1. БотулотоксинДостаточно 0.00003 мг внутрь, чтобы убить человека. Яд бактерия производит, "проживая" в продуктах, при кулинарной обработке которых создаются оптимальные для него условия.Ботулизм – что это?Это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.Несмотря не то, что ботулотоксин занимает первое место по токсичности, вакцинация для его предотвращения не используются. Это связано с тем, что неспецифическая профилактика высоко эффективна.Чтобы уберечься от ботулотоксина, нужно соблюдать требования кулинарной обработки и хранения потенциально опасных продуктов.А вот от бытовых травм с нарушением целостности кожных покровов, а также от контакта с источником воздушно-капельной инфекции отгородиться неспецифическими методами невозможно. В связи с чем в национальные календари большинства стран мира внесена вакцинация от дифтерии и столбняка.