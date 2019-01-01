Названо растение, которое может заменить слабительное

Чистотел - это растение, которое цветет весной. Его можно найти практически где угодно - в полях, вдоль заборов, вокруг рек и так далее.С древних времен трава использовалась как естественное «очищающее средство» для организма. Как и большинство растений, чистотел может быть небезопасным при неправильном использовании.В древней Греции это растение называли «даром с небес». Считалось, что чистотел был послан людям богами для лечения различных болезней.В современной медицине трава используется как слабительное средство, а также как инсектицид, защищающий садовые растения от вредителей.Исследования in vitro и in vivo свидетельствуют о том, что чистотел может стимулировать и расслаблять желчь и желчные протоки. Считается, что проблемы с маленькими желчевыводящими путями вызывают расстройство желудка. Исходя из этого, растение было одобрено Немецкой комиссией по лечению диспепсии и пищеварения с трудностями в далеком 1985-х годах.Яркий оранжевый сок чистотела показал травникам, что он обладает целебными свойствами при желтухе и других заболеваниях печени. Сок используется для лечения бородавок, волдырей, трудно заживающих ран и других раздражений кожи.Чистотел обладает свойством облегчения боли в мочевом пузыре и желчном пузыре, и обладает противовоспалительным действием из-за алкалоидов в растении. Очень часто применяется при гепатите, холецистите, панкреатите, язве желудка и язве, язвенном колите.ПротивопоказанияРастение не является полностью безвредным, и его использование должно быть очень осторожным. Даже в некоторых странах существуют ограничения на его использование, так как это может вызвать сильное раздражение слизистых оболочек. Использование молока чистотела во время беременности и кормления грудью, а также у маленьких детей строго запрещено!Химический составАктивные ингредиенты содержатся в оранжевом молочном соке. Содержит алкалоиды в количестве 2-4%. Приблизительно 20 алкалоидов выделены из растения, которые связаны в форме солей с геликоновой и мелоновой кислотами. Алкалоиды, содержащиеся в растении: хелидонин, хелеритрин, сангвинарин, берберин, криптопин и тому подобное.