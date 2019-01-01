Эксперты объяснили, как преодолеть весеннюю усталость

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С повышением дня и более активной жизнью в теплые месяцы года наши потребности в энергии растут. Организм не всегда справляется с этим внезапным изменением, которое вызывает стресс и чувство усталости, усталости, сонливости, неспособности сконцентрироваться на задачах в работе.Давайте не будем забывать, что любые изменения - внутренние или внешние - воспринимаются организмом как стресс. Смена времен года тоже. Чтобы ответить на это, организм усердно работает над восстановлением и укреплением ослабленной защитной системы после долгих зимних месяцев, особенно если мы пострадали больше.Зимой из-за недостатка солнечного света и снижения физической активности уровень серотонина (известный как гормон счастья) и дофамина (мотивации) ниже. Параллельно с этим происходит повышение уровня кортизола (гормона стресса) из-за условий внешней среды.В результате, как раз в тот период, когда природа возрождается, некоторые из нас чувствуют апатию, меньше мотивированы, постоянно истощаются и испытывают недостаток энергии. Недостаток жизненных сил также связан с недостаточным запасом витаминов в организме, таких как витамины D и C, важные поставщики энергии, уровень которых зависит от наличия солнечного света и свежих фруктов и овощей.Симптомы весенней усталости включают потерю аппетита, чувство постоянной усталости, проблемы с концентрацией внимания, проблемы со сном, головные боли, замедление рефлексов, отсутствие мотивации, беспокойство и перепады настроения.Какова стратегия для быстрого пополнения энергии?Ключевые моменты связаны с минимизацией стресса и повышением уровня внутренней энергии. Таким образом мы сможем поддерживать энергетический баланс тела, быть психически устойчивыми, чувствовать себя лучше и улучшать свой сон.Антистрессовые механизмы - поскольку каждое изменение повышает уровень стресса, рекомендуется организовать нашу повседневную жизнь в точном графике, а не отклоняться от него, особенно путем добавления дополнительных действий, которые перегружают нас. Также слушайте свое тело и делайте частые перерывы, когда это необходимо.Пейте много воды - обезвоживание может быть причиной головной боли и истощения. Кроме того, с достаточным количеством воды мы очищаем токсины и улучшаем обмен веществ. Звучит удивительно, но стакан воды - самое простое и эффективное решение для преодоления усталости.Ешьте слишком часто и в небольших количествах. Важно, чтобы не менее трети ежедневной пищи составляли свежие овощи и фрукты, чтобы получать достаточное количество витамина С. Для витамина В1 - важного для нервной и сердечно-сосудистой системы, лучше употреблять бобы, орехи, семена, рыбу, мясо, шпинат.Выходите на улицу - даже 15 минут пребывания на солнце на солнце могут принести нам необходимое количество витамина D в течение дня. И если мы будем сочетать упражнения на свежем воздухе, мы укрепим организм и повысим наш уровень энергии. Особенно подходящими являются умеренные аэробные упражнения, такие как 30-минутная прогулка или бег трусцой. Движение не только заряжает нас энергией, оно также помогает успокоить наш разум, и таким образом мы снижаем уровень ежедневного стресса.После короткой тренировки хорошо растягиваться на 5-10 минут. Это помогает организму быстрее восстановиться и предотвратить мышечную лихорадку, особенно если мы не занимаемся регулярно.Для любителей йоги и медитации - это отличный способ улучшить вашу эмоциональную стабильность, а также любую программу релаксации и спокойствия.Обращайте внимание на свои привычки питания и выбор меню - нам нужны более сложные углеводы. Они являются хорошим источником клетчатки, и благодаря им мы будем поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня. Но это также облегчит нам регулирование вашего веса. Диета, богатая цельными зернами, бобовыми, орехами и семенами, помогает нам быть здоровыми и полными энергии.Завтрак - идея, что, если мы пропустим завтрак, мы снизим калории, которые принимаются на день, и в результате мы снизим наш вес, принося больше вреда, чем пользы. Здоровый завтрак является важным фактором в регулировании аппетита в течение дня и на самом деле помогает более здоровому выбору продуктов для следующих приемов пищи.Потребление продуктов с низким гликемическим индексом, сложных углеводов и белков в начале дня даст организму все, что нужно с точки зрения энергии, это вызовет обмен веществ. Мы сможем сжигать больше калорий в течение дня и давать мозгу достаточно питательных веществ, чтобы быть более полноценными в нашей работе. Когда мы едим продукты с высоким содержанием углеводов, жиров или сахара, мы чувствуем себя более вялыми и сонными. Чем более трудоемка пищеварительная система, тем меньше энергии остается для других процессов.Читайте также: Медики назвали болезни, от которых защитит яблочный уксусДля быстрого притока энергии - помимо витаминов - поставщиков энергии, организму также нужны минералы. Возможность быстро перезарядить батареи - использовать комбинацию минеральных солей: утром - фосфат калия № 5 «Соль Шуслера», который поддерживает нервную систему и психику, стимулирует умственное, эмоциональное и психическое истощение мозга и приносит прилив сил и хорошее настроение на весь день. В полдень - соль № 3 фосфата железа, которая поддерживает иммунную систему и улучшает насыщение тканей кислородом. Вечер - соль № 8, хлорид натрия для поддержания хорошего увлажнения организма. Терапевты Shusler рекомендуют принимать по 3 таблетки на соль в течение 4-6 недель.