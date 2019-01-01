5 мифов о старческом слабоумии

С каждым годом жертвами этого недуга становятся миллионы людей. Тем удивительней, как много мифов до сих пор о нём сохраняется.Миф 1. Заболевают только пожилые люди. Большинство жертв старческого слабоумия - это люди старше 65, хотя до сих пор непонятно, почему риск болезни вырастает с возрастом. Однако существуют ранние виды деменции, которые наблюдаются приблизительно у 5% пациентов. В частности, болезнь Альцгеймера может начать развиваться даже в 30 лет.Миф 2. Это смертный приговор. Никаких способов лечения старческого слабоумия нет, однако большинство пациентов с этой болезнью не умирают сразу, а проживают от 5 до 20 (!) лет после установки диагноза, но чаще всего от 8 до 10. Это достаточно продолжительный срок, если учесть, что болезнь чаще всего стартует на позднем этапе жизни.Миф 3. Это наследственность. Частично этот миф основан на правде, существует генетическая составляющая болезни, но исследования не раз доказывали влияние образа жизни и других болезней на риск развития старческого слабоумия. К факторам риска относят травмы головы, гипертонию диабет и болезни сердца.Миф 4. Нет никакой надежды. С болезнью Альцгеймера и другими видами старческого слабоумия необходимо жить. Ранняя диагностика и некоторые лекарства могут помочь обуздать симптомы. Необходимо посещать группы поддержки и опираться на заботу любящих родственников, чтобы наслаждаться жизнью долгие годы после установки диагноза.Миф 5. Мужчины и женщины рискуют заболеть одинаково. Наука до сих пор не может объяснить, почему старческим слабоумием женщины заболевают в два раза чаще, чем мужчины. Возможно, это связано с тем, что женщины просто живут дольше. А кто-то предполагает, что виной этому является нехватка эстрогена после наступления менопаузы.