Развенчаны популярные мифы о паразитах
Но паразитам приписывают много проблем, к которым они непричастны, рассказала оториноларинголог Мария Евдокимова.
1. Паразиты действительно довольно распространенная проблема, но в подавляющем большинстве случаев не столь серьезна, как кажется.
2. Людей почти никогда не заражают домашние животные, потому что у нас различные паразитарные инфекции.
3. Если у ребенка есть боли в животе, постоянно жидкий стул, плохо набирает вес, зуд в области анального отверстия, то стоит проверить на наличие паразитов.
4. Анализ крови неинформативен для большинства паразитов. Антитела в анализе крови не говорят о том, что у ребенка есть сейчас паразиты, это может быть следствием незалеченной инфекции. Исключения – эхинококкоз, токсокароз, опистархоз. Поэтому все равно нужно сдавать анализ кала (методом обогащения), причем троекратно, из-за жизненного цикла паразитов. Для выявления остриц делаем соскоб.
5. Не надо профилактически принимать противоглистные препараты. Глисты есть не у всех! Далеко не у всех!
6. Паразиты не являются причиной всех болезней. Это инфекция, с определенными симптомами, с определенными проявлениями. Обнаружили – вылечили.
7. Паразиты не являются причиной сыпи на теле.
8. Если ребенок скрепит зубами ночью – это не паразиты.
9. Если у ребенка кашель – это не признак паразитов. При некоторых формах глистной инвазии может быть кашель, но это нечастый симптом. Чаще всего это бывает при аскаридозе легочной формы, но в большинстве случаев эта форма проходит без лечения.
10. Если в крови повышенное абсолютное число эозинофилов – иногда это могут быть паразиты, и если при этом есть симптомы – боль в животе, вздутие живота, расстройство желудка, стоит сдать анализ кала.
11. Если у ребенка аллергия – это не признак паразитов. Не надо пытаться найти паразитов у всех аллергиков.
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Добавил kolonka в категорию Инфекционные болезни
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