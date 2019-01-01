Развенчаны популярные мифы о паразитах

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По статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире причиной более 16 из 50 миллионов смертей являются паразитарные и инфекционные заболевания. По распространенности кишечные гельминтозы занимают второе место после туберкулеза.Но паразитам приписывают много проблем, к которым они непричастны, рассказала оториноларинголог Мария Евдокимова.1. Паразиты действительно довольно распространенная проблема, но в подавляющем большинстве случаев не столь серьезна, как кажется.2. Людей почти никогда не заражают домашние животные, потому что у нас различные паразитарные инфекции.3. Если у ребенка есть боли в животе, постоянно жидкий стул, плохо набирает вес, зуд в области анального отверстия, то стоит проверить на наличие паразитов.4. Анализ крови неинформативен для большинства паразитов. Антитела в анализе крови не говорят о том, что у ребенка есть сейчас паразиты, это может быть следствием незалеченной инфекции. Исключения – эхинококкоз, токсокароз, опистархоз. Поэтому все равно нужно сдавать анализ кала (методом обогащения), причем троекратно, из-за жизненного цикла паразитов. Для выявления остриц делаем соскоб.5. Не надо профилактически принимать противоглистные препараты. Глисты есть не у всех! Далеко не у всех!6. Паразиты не являются причиной всех болезней. Это инфекция, с определенными симптомами, с определенными проявлениями. Обнаружили – вылечили.7. Паразиты не являются причиной сыпи на теле.8. Если ребенок скрепит зубами ночью – это не паразиты.9. Если у ребенка кашель – это не признак паразитов. При некоторых формах глистной инвазии может быть кашель, но это нечастый симптом. Чаще всего это бывает при аскаридозе легочной формы, но в большинстве случаев эта форма проходит без лечения.10. Если в крови повышенное абсолютное число эозинофилов – иногда это могут быть паразиты, и если при этом есть симптомы – боль в животе, вздутие живота, расстройство желудка, стоит сдать анализ кала.11. Если у ребенка аллергия – это не признак паразитов. Не надо пытаться найти паразитов у всех аллергиков.