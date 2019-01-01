Медики объяснили, почему нельзя лечиться "на всякий случай"

Таким лечением мы создаем иллюзию деятельности. Врачи, которые назначают избыточные вмешательства, делают это не потому, что хотят навредить пациенту, а в основном, чтобы их не заподозрили в бездействии.Чем больше назначишь, тем меньше риск, что тебя накажут, рассказала оториноларинголог Мария Евдокимова.Почему врачи выписывают много лекарств?Некоторые врачи убеждены, что нужно "комплексное" лечение и что это будет полезнее для пациента.Существует иллюзия, что заранее назначенное лечение предотвратит развитие осложнений.Врачи в стационаре часто говорят пациентам, что все осложнения развились из-за того, что "недолечили", потому что видят в основном тяжелые варианты болезни и не видят начало заболевания или легкого течения.Пациенты сами хотят "побольше лекарств", недовольны, когда им "мало назначили", в итоге врач боится показаться плохим.Почему пациенты тоже часто предпочитают избыточное вмешательство?Тотальное недоверие врачам. Причин много: неумение общаться с пациентами, и постоянные разногласия между врачами (10 разных схем лечения у разных врачей, все друг друга постоянно обвиняют).Врачи не объясняют пациентам, почему нужно то или иное вмешательство.Одна из стратегий в медицине – стратегия запугивания. "Если вы не будете делать это, то умрете".Почему не стоит применять чрезмерное лечение и избыточную профилактику?Экономическая целесообразность. Зачем тратить лишние деньги, когда вероятность предупреждения проблемы очень низкая?Соблюдение лечения. Чем больше препаратов назначает врач, тем меньше вероятность, что пациент будет придерживаться всех инструкций. И тем больше вероятность, что единичные нужные лекарства он просто не будет пить.Совместимость препаратов. Много лекарств – более высокий риск несовместимости.Тревожность. Тревожные пациенты больше болеют. Усиливая тревожность рассказами на тему "жизнь – боль", снижается качество жизни пациента и увеличивается вероятность других проблем.Бесконтрольность рынка БАДов. Что на самом деле в их составе – никто не знает.