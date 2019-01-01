Медики объяснили, почему нельзя лечиться "на всякий случай"
Чем больше назначишь, тем меньше риск, что тебя накажут, рассказала оториноларинголог Мария Евдокимова.
Почему врачи выписывают много лекарств?
Некоторые врачи убеждены, что нужно "комплексное" лечение и что это будет полезнее для пациента.
Существует иллюзия, что заранее назначенное лечение предотвратит развитие осложнений.
Врачи в стационаре часто говорят пациентам, что все осложнения развились из-за того, что "недолечили", потому что видят в основном тяжелые варианты болезни и не видят начало заболевания или легкого течения.
Пациенты сами хотят "побольше лекарств", недовольны, когда им "мало назначили", в итоге врач боится показаться плохим.
Почему пациенты тоже часто предпочитают избыточное вмешательство?
Тотальное недоверие врачам. Причин много: неумение общаться с пациентами, и постоянные разногласия между врачами (10 разных схем лечения у разных врачей, все друг друга постоянно обвиняют).
Врачи не объясняют пациентам, почему нужно то или иное вмешательство.
Одна из стратегий в медицине – стратегия запугивания. "Если вы не будете делать это, то умрете".
Почему не стоит применять чрезмерное лечение и избыточную профилактику?
Экономическая целесообразность. Зачем тратить лишние деньги, когда вероятность предупреждения проблемы очень низкая?
Соблюдение лечения. Чем больше препаратов назначает врач, тем меньше вероятность, что пациент будет придерживаться всех инструкций. И тем больше вероятность, что единичные нужные лекарства он просто не будет пить.
Совместимость препаратов. Много лекарств – более высокий риск несовместимости.
Тревожность. Тревожные пациенты больше болеют. Усиливая тревожность рассказами на тему "жизнь – боль", снижается качество жизни пациента и увеличивается вероятность других проблем.
Бесконтрольность рынка БАДов. Что на самом деле в их составе – никто не знает.
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