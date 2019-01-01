Названы простые правила быстрого похудения

Несколько простых рекомендаций помогут похудеть на 3-5 килограммов.По мнению ученых, важно заменить в ежедневном меню полуфабрикаты на то, что вы готовите сами. Дело в том, что в полуфабрикатах могут быть усилители вкуса и слишком много соли. Усилители вкуса слишком стимулируют аппетит, а соль задерживает воду в организме. Если вы будете готовить сами, вы точно будете знать, чем питаетесь.Постарайтесь заменить еду с большим количеством жиров на ту, где жиров меньше. Менять меню кардинально не надо, но хотя бы, допустим, жареное мясо заменить на отварное будет полезно.Если, кстати, вам хочется жареного, вероятнее всего, организму недостает омега-жиров, они есть в рыбе и орешках.Вам также нужно пить больше воды, чем было до сих пор. Соки, чай, кофе – не в счет. Вода должна быть обычной, без сладких добавок и подкислителей. Начните пить воду хотя бы по 2 стакана в день. Скоро вы поймете, что ваш аппетит это желание организма получить влагу, воду, а не еду. Особенно важно выпивать по полстакана воды перед едой, если вы не можете унять аппетит.Если хотите сбросить вес, беритесь за ту домашнюю работу, которую до сих пор откладывали: разобрать вещи на балконе, покрасить двери, вынести мусор, в целом сделать ремонт своими силами. Только перемещение по лестнице вниз-вверх существенно повлияет на расход калорий.