Диетолог рассказала, чем опасны тренировки на голодный желудок

Специалист опирается на данные исследования шведских ученых.Многие люди считают, что выполнять физические нагрузки лучше слегка голодными. Якобы так можно быстрее похудеть, а еще ничего не мешает легко и эффективно выполнять спортивные упражнения.Сторонники этого правила считают разумным для себя есть уже после тренировки."Недавние исследования ученых из Стокгольма показали, что на самом деле нет никакой разницы, ходите на тренировки сытыми или голодными. Оказалось, что «голодные» занятия спортом равносильны «сытым» физической нагрузкой. Все что нужно - это дать организму адаптироваться к новому режиму и уже не будет разницы", - уверяет диетолог Центра здорового питания и диетологии Ирина Маркова."Поэтому морить себя голодом людям, которые занимаются физическими упражнениями не нужно. Из за тренировок на голодный желудок много людей чувствуют слабость и разбитость могут наблюдаться даже головные боли", - заключила диетолог.