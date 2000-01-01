Медики назвали витамин, способный навредить почкам

Опасны только высокие дозы этого витамина.

Несмотря на ряд преимуществ витамина D, его высокие дозы могут становиться причиной развития почечной недостаточности. На это указывает тематическое исследование в CMAJ.

Эксперты указали на случай 54-летнего мужчины. После возвращения из поездки в Юго-Восточную Азию, где он проводил большую часть своего отпуска, загорая на солнце, у гражданина обнаружили повышенный уровень креатинина, что свидетельствует о повреждении почек или сбоях в работе. После направления к специалисту по почкам и дальнейших исследований оказалось, что натуропат назначил пациенту высокие дозы витамина D, по 8 капель каждый день.

В течение двух с половиной лет пациент, у которого в анамнезе не было потери костной массы или дефицита витамина D, ежедневно принимал 8-12 капель витамина D. В результате у него был очень высокий уровень кальция в крови, что привело к значительному поражению почек.

Хотя токсичность витамина D является редкой вследствие большого терапевтического диапазона, его широкая доступность в различных безрецептурных препаратах может представлять значительный риск для неинформированных пациентов, считает доктор Борн Огюст, представитель Торонтского университета.

Средняя суточная норма составляет 400-1000 МЕ, 800-2000 МЕ рекомендуется для взрослых с высоким риском развития остеопороза и пожилых людей.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил vilka в категорию Урология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь