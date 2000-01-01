Медики назвали витамин, способный навредить почкам

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Опасны только высокие дозы этого витамина.Несмотря на ряд преимуществ витамина D, его высокие дозы могут становиться причиной развития почечной недостаточности. На это указывает тематическое исследование в CMAJ.Эксперты указали на случай 54-летнего мужчины. После возвращения из поездки в Юго-Восточную Азию, где он проводил большую часть своего отпуска, загорая на солнце, у гражданина обнаружили повышенный уровень креатинина, что свидетельствует о повреждении почек или сбоях в работе. После направления к специалисту по почкам и дальнейших исследований оказалось, что натуропат назначил пациенту высокие дозы витамина D, по 8 капель каждый день.В течение двух с половиной лет пациент, у которого в анамнезе не было потери костной массы или дефицита витамина D, ежедневно принимал 8-12 капель витамина D. В результате у него был очень высокий уровень кальция в крови, что привело к значительному поражению почек.Хотя токсичность витамина D является редкой вследствие большого терапевтического диапазона, его широкая доступность в различных безрецептурных препаратах может представлять значительный риск для неинформированных пациентов, считает доктор Борн Огюст, представитель Торонтского университета.Средняя суточная норма составляет 400-1000 МЕ, 800-2000 МЕ рекомендуется для взрослых с высоким риском развития остеопороза и пожилых людей.