Диетологи не рекомендуют употреблять эти продукты натощак

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Завтрак - самая важная еда.Диетологи назвали 9 продуктов, которые нельзя есть натощак.То, что завтрак - самая важная еда, мы знаем. Утром мы добросовестно едим, да только не всегда то, что нужно. Зачастую, выпечка вызовет апатию, цитрусовые - гастрит, а кофе с молоком - камни в почках. А все потому, что мы неправильно кушаем эти продукты.Дрожжи. Они способствуют выработке желудочных газов, желудок вздувается, что, сами понимаете, не особо приятно. Поэтому натощак любая дрожжевая выпечка - зло.Йогурт. В чем его смысл? С помощью содержащихся в нем полезных бактерий, йогурт помогает перевариванию пищи. А если все эти нужные маленькие штуки попадут в организм до еды, то их просто поглотит агрессивный желудочный сок, и никакого толку не будет. То есть, йогурт натощак не то чтобы вреден - он просто бесполезен. Его надо есть после еды.Кофе. Когда кофеин попадает на слизистую желудка, он начинает ее дразнить. В ответ она вырабатывает желудочный сок, и если его не подпитать другой едой, то он «сердится», ведет себя агрессивно и начинает разъедать слизистую, и потому через какое-то время можно ждать гостя в виде гастрита. Кроме того, кофеин раздражает и желчный пузырь. Тот сокращается, выбрасывает порцию желчи, которая нужна для того, чтобы помогать еде перевариваться. Если переваривать ей нечего, она начинает грустно блуждать по организму без дела. Огорчим и тех, кто считает, что действие кофе можно смягчить молоком. Дело в том, что вяжущие вещества, которые есть в кофе и чае, связываются с белками молока и образуют почти нерастворимые соединения, которые оседают камнями в почках.Сахар. И все продукты вроде сладостей или сладких фруктов типа банана. Сахар моментально усваивается организмом и раздражает поджелудочную железу. В ответ на это, она начинает вырабатывать инсулин. Уровень сахара в крови мгновенно падает, из-за чего мы испытываем апатию и усталость вместо того, чтобы быть бодрыми и полными сил.Цитрусовые. В них много кислоты, которая с энтузиазмом накидывается на слизистую желудка, потихоньку разъедая ее. Если у вас нет никаких проблем с желудком, вы не испытываете изжоги после поедания кислого, то этим советом можете пренебречь. А вот если есть гастрит с повышенной кислотностью желудка, язва и другие проблемы с ЖКТ, то от цитрусовых и фрешей лучше воздержаться.Груши. Наши предки говорили: «Груша для организма утром яд, а вечером - роза». Дело в том, что в грушах много грубой клетчатки, которая травмирует нежные слизистые органов пищеварения. Особенно опасны груши с очень плотной текстурой: в них клетчатки особенно много.Хурма. В ней полно трудноперевариваемых волокон, которые замедляют моторику желудка и кишечника - тот случай, когда говорят, что «желудок стоит». Особенно много таких волокон в сильно вяжущей хурме.Чеснок. Он, а также другие жгучие специи, действует по принципу кофеина, раздражая слизистые и желчный пузырь.Холодные напитки. Они сужают сосуды желудка. Из-за этого начинаются проблемы с кровообращением, и весь процесс переваривания оказывается нарушенным. Поэтому пить любое холодное нельзя ни натощак, ни сразу после еды - лучше через пару часов после.Идеальный завтрак:Вариант 1:Овсяная каша с молоком, кусочками несладких фруктов и орехами. Последних 2-3 штуки, чтобы не было слишком жирно. Каша - источник медленных углеводов, которые улучшают процесс пищеварения. А сахар из таких сложных углеводов освобождается по чуть-чуть, поддерживая нужный уровень энергии несколько часов.Вариант 2:Белки+овощи (в идеале сезонные, конечно, но зимой сойдут и замороженные). Белок из яиц, белого мяса и рыбы усваивается полностью, дает долгое ощущение сытости и ускоряет обмен веществ.Вариант 3:Тосты из цельнозернового хлеба с творогом и зеленью. Творог - источник белка, а цельные зерна полезны потому, что в них не нарушена оболочка, сохраняющая витамины и микроэлементы.