Медики назвали сладость, способную ухудшить настроение

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Какое лакомство лучше исключить.Как оказалось, действие сахара может быть даже совсем противоположным и вызывать чувство усталости.Идея о том, что сахар может поднимать настроение, настолько распространена, что люди во всем мире едят сладости, чтобы быстро улучшить свое самочувствие. Но ученые из Университета Гумбольдта в Берлине обнаружили, что все как раз наоборот.Исследователи провели анализ данных 31 исследования на тему влияния сахара, в котором приняли участие 1259 человек в целом. Все эти исследования были проведены ранее. Повторно рассмотрев данные, ученые не обнаружили никаких доказательств того, что сахар положительно влияет на настроение людей.«Даже те, кто занимается спортом или другой тяжелой физической активностью, которая требует большого количества энергии, не получают от сахара никакой пользы в плане настроения. На самом деле, как раз наоборот. Те, кто употребляли сахар, в первый час после приема чувствовали себя более усталыми и менее внимательными, чем участники исследований, которые принимать плацебо», - говорится в статье.