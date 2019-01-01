Эти продукты повышают интимное влечение

Что укрепляет либидо.Необязательно пользоваться афродизиаками, достаточно просто употреблять правильные продукты.Устрицы. Они насыщены фосфором, который стимулирует мозговую активность. А содержащийся в них цинк хорошо влияет на выработку тестостерона у мужчин, что повышает либидо.Острый перец. В нем содержится капсаицин, который придает перцу острый вкус. Это вещество, стимулирует кровообращение, провоцирует выброс эндорфинов, и помогает расслабиться. Но, не стоит злоупотреблять острым перцем, особенно людям, у кого проблемы с давлением.Лосось. Эта рыба насыщена жирными омега-кислотами, которые насыщают организм энергией и имеют тонизирующие свойства. В свою очередь это благоприятно сказывается на сексуальном аппетите.Имбирь. Этот продукт в любом виде может послужить катализатором и стимулятором действия энзимов, которые влияют на сексуальное желание и влечение у обоих полов.Горький шоколад. Даже маленький кусочек этого десерта провоцирует выброс эндорфинов в кровь, что отлично влияет на настроение и сексуально возбуждение. Для того, чтобы пробудить свое либидо рекомендуется употреблять черный горький шоколад, с содержанием какао не меньше 70%.Красное вино. В нем содержится ресвератрол, который благотворно влияет на кровеносную систему. Главное, не переборщить с употреблением красного вина, иначе романтическая ночь будет испорчена.Фисташки. Орехи богаты полезными жирами и аминокислотами. Они имеют стимулирующее действие на кровеносную систему, что позволяет пробудить желание.Авокадо. Это растение насыщенно витамином Е и жирными кислотами, которые стимулируют выработку гормонов.Яйца. Содержат селен и пантотеновую кислоту, которые регулируют производство гормонов мочеполовой системы, и стимулируют репродуктивные функции организма обоих полов.