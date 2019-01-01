Медики рассказали, кому противопоказан кефир
Мы наслышаны, что кефир полезен, но вот что именно происходит с нашим организмом при частом употреблении этого продукта мало кто знает.
Кефир – традиционный продукт нашего рациона и мощный стимулятор пищеварения. Самое главное полезное свойство кисломолочного напитка – то, что в нем содержатся полезные молочнокислые бактерии. Кислая рH-среда и молочнокислые бактерии (лактокультуры пребиотиков, очень схожие с естественной микрофлорой кишечника) помогают хорошо усваиваться не только самому кефиру, но и другой пище.
Кефир является кисломолочным продуктом, а значит, в его составе есть бактерии, схожие с теми, которые обитают в микрофлоре человеческого желудка.
Кефир благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, к тому же это источник кальция, белка. Белки молока именно в кефире усваиваются организмом очень легко. При этом кефир – низкокалорийный продукт.
В составе кефира есть много полезных веществ:
молочный белок , жиры, органические и жирные кислоты, натуральные сахара;
витамины – А, РР, бета-каротин, С, Н, 8 витаминов группы В;
минеральные вещества – кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера, железо, цинк, йод, медь, марганец, селен, хром, фтор, молибден, кобальт.
2. КЕФИР ПОЛЕЗЕН ВСЕМ?
Нет, это миф. Есть люди, которым кефир противопоказан. В первую очередь это те, у кого повышена кислотность желудочного сока. Кефир запрещен при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гиперацидном гастрите или панкреатите.
ВАЖНО! Кефир противопоказан детям до семи месяцев. Вообще, детям кефир можно давать только с года и не более 100 мл в день, потому что кефир раздражает слизистую и у малыша даже может вызвать кровотечение.
3. ОБЕЗЖИРЕННЫЙ КЕФИР ПОЛЕЗНЕЕ ОБЫЧНОГО?
Лучше все-таки выбирать кефир с жирностью 3,2 %. Обезжиренный кефир не содержит жиров, и жирорастворимые витамины, например витамин D, при отсутствии молекул жира не усваиваются. А тот же витамин D необходим для усвоения кальция.
ВАЖНО! Человеку, который снижает вес, рекомендован 1-процентный кефир. Если же не придерживаться диеты, то можно употреблять в пищу и напиток большей жирности.
4. ЧЕМ БИОКЕФИР ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОГО?
Кроме обычных молочнокислых бактерий, биокефир содержит бифидобактерии в огромном количестве – 10 миллионов бактерий в одном грамме продукта. По сравнению с обычным, биокефир – более активный продукт. Он гораздо эффективнее и быстрее очищает наш кишечник от шлаков и токсинов.
5. ПОМОГАЕТ ЛИ КЕФИР ПРИ ДИАРЕЕ?
Такое убеждение существует у многих потребителей еще с тех времен, когда в продаже был трехдневный кефир. Он действительно тормозил развитие патогенных микроорганизмов в кишечнике. Сейчас такой кефир не производят. Мы имеем возможность купить только суточный кефир, который, наоборот, обладает послабляющим действием на кишечник.
6. ЧТО ЛУЧШЕ ПИТЬ НА НОЧЬ – КЕФИР ИЛИ МОЛОКО?
Когда хочется на сон грядущий стакан молока или стакан кефира – что предпочесть? Конечно, лучше кефир. Чтобы молоко усвоилось, его следует пить не менее чем за два часа до сна. А кефир, благодаря бактериям, хорошо усваивается, и его можно выпить непосредственно перед сном.
7. КЕФИР ЛУЧШЕ МОЛОКА?
Кефир как напиток полезнее молока именно для взрослых людей, так как кисломолочные бактерии не только активизируют перистальтику кишечника и подавляют патогенные микроорганизмы, не давая происходить брожению и гниению, но и помогают переварить казеин (белок коровьего молока), способствуют усвоению витаминов, кальция и железа.
ВАЖНО! Кальций из кефира усваивается гораздо лучше, чем из молока. Молоко также затрудняет усвоение железа по сравнению с кефиром.
8. КОМУ НАДО ПИТЬ КЕФИР?
Показания к употреблению кефира:
Дисбактериоз кишечника
Заболевания печени
Сахарный диабет
Аутоиммунные и аллергические заболевания
Гастрит с пониженной кислотностью (3 раза в день перед едой по ? стакана).
Запоры (свежий кефир).
9. СКОЛЬКО КЕФИРА МОЖНО ПИТЬ В ДЕНЬ?
Для взрослого человека норма потребления кефира – 200–400 мл в сутки, не более
На заметку. Кефир лучше пить без сахара. Но этот напиток, кстати, хорошо сочетается с медом – 1 чайная ложка на стакан.
10. ПРАВДА ЛИ, ЧТО КЕФИР ВЫЗЫВАЕТ ДЕПРЕССИЮ?
Это очередное заблуждение. Да, кефир кислый, несладкий, и кажется, что радости от него маловато. Но между тем кефир содержит аминокислоту триптофан, которая является источником гормона радости – серотонина.
Когда мы пьем кефир, у нас в организме лучше синтезируются гормоны радости. Никакой депрессии. Мы легкие, воздушные и счастливые!
ВАЖНО! Кефир – расслабляющий нервную систему напиток, поэтому не рекомендуется употреблять его, когда важно сконцентрироваться (например, во время экзаменов, деловых переговоров).
О результатах исследования кефира 36 торговых марок читайте на портале Роскачества. Вы узнаете, продукту какого бренда отдать предпочтение, а от покупки какого кефира лучше воздержаться, поскольку тестирование выявило в некоторых образцах кишечную палочку, растительные жиры и плесени.
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