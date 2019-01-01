Медики рассказали, кому противопоказан кефир

Что происходит с нашим организмом при частом употреблении.Мы наслышаны, что кефир полезен, но вот что именно происходит с нашим организмом при частом употреблении этого продукта мало кто знает.Кефир – традиционный продукт нашего рациона и мощный стимулятор пищеварения. Самое главное полезное свойство кисломолочного напитка – то, что в нем содержатся полезные молочнокислые бактерии. Кислая рH-среда и молочнокислые бактерии (лактокультуры пребиотиков, очень схожие с естественной микрофлорой кишечника) помогают хорошо усваиваться не только самому кефиру, но и другой пище.Кефир является кисломолочным продуктом, а значит, в его составе есть бактерии, схожие с теми, которые обитают в микрофлоре человеческого желудка.Кефир благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, к тому же это источник кальция, белка. Белки молока именно в кефире усваиваются организмом очень легко. При этом кефир – низкокалорийный продукт.В составе кефира есть много полезных веществ:молочный белок , жиры, органические и жирные кислоты, натуральные сахара;витамины – А, РР, бета-каротин, С, Н, 8 витаминов группы В;минеральные вещества – кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера, железо, цинк, йод, медь, марганец, селен, хром, фтор, молибден, кобальт.2. КЕФИР ПОЛЕЗЕН ВСЕМ?Нет, это миф. Есть люди, которым кефир противопоказан. В первую очередь это те, у кого повышена кислотность желудочного сока. Кефир запрещен при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гиперацидном гастрите или панкреатите.ВАЖНО! Кефир противопоказан детям до семи месяцев. Вообще, детям кефир можно давать только с года и не более 100 мл в день, потому что кефир раздражает слизистую и у малыша даже может вызвать кровотечение.3. ОБЕЗЖИРЕННЫЙ КЕФИР ПОЛЕЗНЕЕ ОБЫЧНОГО?Лучше все-таки выбирать кефир с жирностью 3,2 %. Обезжиренный кефир не содержит жиров, и жирорастворимые витамины, например витамин D, при отсутствии молекул жира не усваиваются. А тот же витамин D необходим для усвоения кальция.ВАЖНО! Человеку, который снижает вес, рекомендован 1-процентный кефир. Если же не придерживаться диеты, то можно употреблять в пищу и напиток большей жирности.4. ЧЕМ БИОКЕФИР ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОГО?Кроме обычных молочнокислых бактерий, биокефир содержит бифидобактерии в огромном количестве – 10 миллионов бактерий в одном грамме продукта. По сравнению с обычным, биокефир – более активный продукт. Он гораздо эффективнее и быстрее очищает наш кишечник от шлаков и токсинов.5. ПОМОГАЕТ ЛИ КЕФИР ПРИ ДИАРЕЕ?Такое убеждение существует у многих потребителей еще с тех времен, когда в продаже был трехдневный кефир. Он действительно тормозил развитие патогенных микроорганизмов в кишечнике. Сейчас такой кефир не производят. Мы имеем возможность купить только суточный кефир, который, наоборот, обладает послабляющим действием на кишечник.6. ЧТО ЛУЧШЕ ПИТЬ НА НОЧЬ – КЕФИР ИЛИ МОЛОКО?Когда хочется на сон грядущий стакан молока или стакан кефира – что предпочесть? Конечно, лучше кефир. Чтобы молоко усвоилось, его следует пить не менее чем за два часа до сна. А кефир, благодаря бактериям, хорошо усваивается, и его можно выпить непосредственно перед сном.7. КЕФИР ЛУЧШЕ МОЛОКА?Кефир как напиток полезнее молока именно для взрослых людей, так как кисломолочные бактерии не только активизируют перистальтику кишечника и подавляют патогенные микроорганизмы, не давая происходить брожению и гниению, но и помогают переварить казеин (белок коровьего молока), способствуют усвоению витаминов, кальция и железа.ВАЖНО! Кальций из кефира усваивается гораздо лучше, чем из молока. Молоко также затрудняет усвоение железа по сравнению с кефиром.8. КОМУ НАДО ПИТЬ КЕФИР?Показания к употреблению кефира:Дисбактериоз кишечникаЗаболевания печениСахарный диабетАутоиммунные и аллергические заболеванияГастрит с пониженной кислотностью (3 раза в день перед едой по ? стакана).Запоры (свежий кефир).9. СКОЛЬКО КЕФИРА МОЖНО ПИТЬ В ДЕНЬ?Для взрослого человека норма потребления кефира – 200–400 мл в сутки, не болееНа заметку. Кефир лучше пить без сахара. Но этот напиток, кстати, хорошо сочетается с медом – 1 чайная ложка на стакан.10. ПРАВДА ЛИ, ЧТО КЕФИР ВЫЗЫВАЕТ ДЕПРЕССИЮ?Это очередное заблуждение. Да, кефир кислый, несладкий, и кажется, что радости от него маловато. Но между тем кефир содержит аминокислоту триптофан, которая является источником гормона радости – серотонина.Когда мы пьем кефир, у нас в организме лучше синтезируются гормоны радости. Никакой депрессии. Мы легкие, воздушные и счастливые!ВАЖНО! Кефир – расслабляющий нервную систему напиток, поэтому не рекомендуется употреблять его, когда важно сконцентрироваться (например, во время экзаменов, деловых переговоров).О результатах исследования кефира 36 торговых марок читайте на портале Роскачества. Вы узнаете, продукту какого бренда отдать предпочтение, а от покупки какого кефира лучше воздержаться, поскольку тестирование выявило в некоторых образцах кишечную палочку, растительные жиры и плесени.